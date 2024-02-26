Кто лучше – Сырский или Залужный: генерал из США оценил смену военного командования в Украине

Генерал Кларк подчеркнул, что у Сырского "очень успешная история военного командующего".

Генерал Валерий Залужный был очень эффективным главнокомандующим ВСУ, однако его преемник Александр Сырский – ничем не хуже.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в интервью Liga.net.

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"Генерал Залужный был очень эффективным главнокомандующим Вооруженными Силами. На Западе никто не ожидал, что Украина выживет. Генерал Сырский – не хуже. Мы еще не встречались. Но, кажется, он имеет очень успешную историю военного командующего", – сказал Кларк.

Ранее генерал Уэсли Кларк заявил, что амбиции Путина не ограничиваются захватом Украины и если украинцы проиграют, следующей жертвой агрессии могут стать страны Балтии, или Польша, или Грузия.

Также он объяснил, что именно может изменить ход событий на поле боя и подчеркнул, что россияне "тоже не дураки".

Напомним, что 8 февраля, президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив предыдущего главкома Валерия Залужного.

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