Кто может досрочно выйти на пенсию в Украине: какие условия

Что нужно, чтобы досрочно выйти на пенсию в Украине, рассказали в управлении труда и социальной защите населения. При каких условиях это возможно – в материале ТСН.ua.
На сайте управления труда и социальной защиты населения рассказали, кто имеет право на досрочный уход на пенсию. Он возможен в следующих случаях:
- сокращение штата;
- реорганизация, ликвидация или перепрофилирование предприятия (если в документах сказано, что работник уволен по инициативе работодателя).
Кроме того, есть еще определенные условия, при которых работник может досрочно выйти на пенсию:
- предпенсионный возраст (до пенсии должно оставаться не больше полутора лет);
- есть полный стаж (для мужчин это 35 лет, а для женщин 30 лет);
- в течение 7 дней уволен работник должен зарегистрироваться в службе занятости и если для него не подберут работу, он может досрочно выйти на пенсию.
После этого уволенный работник должен обратиться в Пенсионный Фонд, чтобы ему назначили пенсионные выплаты. Для этого нужно подать заявление и ходатайство (направление) о досрочном уходе на пенсию.
Представители органов социальной защиты также добавили, что досрочный уход на пенсию никак не влияет на размер выплат. Размер пенсии определяется в зависимости от заработной платы и страхового стажа.
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