Кто может не обновлять данные в ТЦК: адвокат перечислил категории мужчин

Военнообязанные должны обновить свои данные независимо от места нахождения или права на отсрочку от мобилизации.

Закон Украины о мобилизации №10449 вступит в силу уже 18 мая 2024 года. После этого все граждане Украины, состоящие на воинском учете, в течение 60 дней должны уточнить свои личные данные в ТЦК, ЦНАПах или через электронный кабинет.

Кому не нужно будет обновлять военно-учетные данные после вступления в силу нового закона, пояснил юрисконсульт компании Nota Group, адвокат Антон Маринич.

Об этом пишет РБК-Украина.

Какие категории украинцев должны обновить свои данные в ТЦК

Согласно закону, начиная с 18 мая актуализировать свои военно-учетные данные обязаны следующие категории граждан Украины:

призывники – мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, получившие удостоверение о приписке;

военнообязанные – мужчины и женщины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

женщины, работающие в медицинской сфере (врачи, фармацевты, фельдшеры, медсестры), состоящие на военном учете.

"Поскольку в законе прямо указана обязанность для всех граждан обновить свои данные, в таком случае это касается и женщин, состоящих на военном учете. Сейчас женщины, имеющие или получающие медицинское/фармацевтическое образование, обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП", – отметил Антон Маринич.

Адвокат подчеркнул, что необходимость обновить свои данные не зависит от:

наличия оснований для отсрочки от мобилизации;

пребывания вне территории Украины;

предыдущего обновления своих данных за последние 12 месяцев.

"Если вы обновили свои данные до 18 мая, то есть до вступления закона в силу, в любом случае возникает обязанность обновить их еще раз, даже если не произошло никаких изменений", — отметил Маринич.

Кого освободили от обязанности обновлять военно-учетные данные – список категорий

Антон Маринич объяснил, что обновлять свои данные не нужно только гражданам, которых уже исключили из воинского учета по разным причинам. Согласно новому закону о мобилизации с воинского учета снимаются следующие категории граждан:

которые больше не являются гражданами Украины (т.е. официально прекратили его по установленной процедуре);

признаны непригодными к военной службе по решению врачебной комиссии;

достигли предельного возраста пребывания в запасе (старше 60 лет).

"Если вас сняли с учета, ваш военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключении из военного учета", – объяснил юрисконсульт.

Как обновить военно-учетные данные

Новым законом предусмотрено несколько способов актуализации военно-учетных данных. Гражданам, находящимся на территории Украины, доступны три способа:

Личная явка в ТЦК и СП. Визит в один из центров предоставления административных услуг. Через электронный кабинет военнообязанного.

Те граждане, которые находятся за границей, могут сообщить необходимую для обновления информацию только дистанционно:

отправить обновленные данные на официальный электронный адрес ТЦК;

лично позвонить по номеру телефона ТЦК, указанному на его официальном сайте;

через электронный кабинет.

В настоящее время обновление военно-учетных данных происходит только в ТЦК. Обновление через ЦНАП планируется начать 17 мая, а электронный кабинет должен заработать с 17 июня.

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