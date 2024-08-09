Кто может не проходить базовую военную подготовку: объяснение адвоката

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Документом предусмотрено введение базовой военной подготовки в украинских вузах.

Кто может быть освобожден от прохождения такой подготовки – объяснил юрист Андрей Топчий, передает "ZN".

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", базовая общевойсковая подготовка включается в учебные планы высшего образования всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

Адвокат объясняет, что от прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

При этом базовая военная подготовка в вузе является формой подготовки граждан к военной службе. Действующее законодательство, в частности Положение "О военно-врачебной экспертизе" (утвержденное Приказом МОУ № 402, с последними изменениями) не предусматривает прохождение ВЛК для того, чтобы пройти такую подготовку.

"При этом, если лицо не попадает под вышеупомянутые исключения, оно обязано пройти базовую военную подготовку в рамках учебного плана. Базовая военная подготовка — это по сути часть обучения в вузе, часть образовательной программы. Поэтому отсрочки для такой программы не предусмотрены ", — резюмировал юрист.

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