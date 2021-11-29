Кто может выйти на пенсию в 2022 году / Pexels

Кто может остаться без пенсионных выплат в 2022 году из-за требований к пенсионному возрасту

Кто может остаться без пенсионных выплат в 2022 году из-за требований к пенсионному возрасту

С января 2022 года требования по выходу на пенсию станут еще более жесткими. Многие потенциальные пенсионеры, достигающие в следующем году 60-летнего возраста, будут вынуждены работать еще 3-5 лет. И только после этого их ждет заслуженный отдых. Кто может выйти на пенсию в 2022 году и какая разница между трудовым и страховым стажем? В этом разбирался ТСН.ua.

Требования для выхода на пенсию в 2022 году

Существуют определенные требования возраст-стаж, чтобы выйти на пенсию в 2022 году:

в 60 лет страховой стаж должен составлять не менее 29 лет;

в 63 года человек должен отработать 19-29 лет, чтобы выйти на пенсию в 2022 году;

в 65 лет можно выйти на пенсию, если страховой стаж составляет 15-19 лет.

Если страховой стаж в 2022 году меньше 15 лет, такие граждане Украины не смогут получить пенсионные выплаты. Здесь предусмотрена только социальная помощь. Но и его получить смогут не все. Она будет начислена только тем пенсионерам, которые получают доход меньше прожиточного минимума (в 2022 году его размер составит 2481 грн). Те, кто достигнет в следующем году пенсионного возраста, также смогут рассчитывать на это пособие.

Разница между трудовым и страховым стажем

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Трудовой стаж — период официальной работы, данные о котором вносились в трудовую книжку.

Страховой стаж — период, когда вы или ваш работодатель платили страховой взнос в Пенсионный фонд Украины.

Именно с 1 января 2004 г. для начисления пенсии учитывается только страховой стаж. Весь трудовой, бывший у гражданина до 2004 года, превратили в страховой. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы работодатель платил страховой взнос. Ведь даже при наличии записи в трудовой книжке, но без внесения денег в Пенсионный фонд Украины период не будет учтен к пенсии.

Все данные с 2004 года о внесенных средствах записаны в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому теперь для подтверждения своей трудовой деятельности не требуется трудовая книжка.

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