Государственная программа "Власний дім": кто может рассчитывать на 400 тысяч от государства? / pixabay.com

Кто может получить кредит на строительство жилья и как это сделать: программа "Власний дім"

Кто может получить кредит на строительство жилья и как это сделать: программа "Власний дім"

В Украине существует государственная программа "Власний дім", согласно которой предоставляется кредит на жилье в сельской местности. Денежные средства можно потратить не только на строительство, но и на достройку, покупку или инженерное обеспечение жилья. В 2021 году досрочные льготные ссуды от правительства получило 1126 семей. Кто может рассчитывать на средства от государства и как их получить - читайте в материале ТСН.ua.

По словам заместителя Министра развития общин и территорий Натальи Козловской, в 2022 году в спецфонде государственного бюджета на программу "Власний дім" предусмотрено более 38 млн. гривен. Также она отметила, что льготные кредиты достаточно популярны среди населения, ведь помогают украинцам получить собственное жилье или значительно улучшить условия проживания.

Кредит на жилье в сельской местности: какие условия получения

Кто может рассчитывать на средства по государственной программе "Власний дім":

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любой житель поселка или села , желающий приобрести или построить собственный жилой дом - можно взять кредит под 3% годовых на 20 лет (или до достижения пенсионного возраста, если до этого времени осталось меньше 20 лет);

, желающий приобрести или построить собственный жилой дом - можно (или до достижения пенсионного возраста, если до этого времени осталось меньше 20 лет); молодая семья (до 35 лет) – кредит под 3% годовых на 30 лет.

Также гражданин, желающий взять кредит на жилье в сельской местности, должен подтвердить свою платежеспособность, постоянно проживать в селе или поселке (или переселиться туда для постоянного проживания), работать на предприятии или в организации любой формы собственности и в личных крестьянских хозяйствах.

Следует обратить внимание, что в рамках государственной программы "Власний дім" отдельные льготы предоставляются участникам АТО, многодетным семьям, переселенцам.

В программе "Власний дім" предусмотрена минимальная и максимальная сумма кредита на жилье в сельской местности в зависимости от вида строительства:

для строительства нового жилья – до 400 тысяч грн;

для реконструкции уже готового дома или его достройки – до 250 тысяч грн;

для приобретения жилья – до 300 тысяч грн;

для инженерных сетей, которые нужно подключить к уже существующим коммуникациям – до 100 тысяч грн.

Государственная программа "Власний дім": как получить кредит на жилье в сельской местности

Кто может получить деньги на строительство дома в Украине и как это сделать? / Pexels

Чтобы получить льготные ссуды от правительства, нужно подать пакет документов в региональные фонды ОГА, действующие по всей территории Украины: