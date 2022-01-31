Кто может получить кредит на строительство жилья и как это сделать: программа "Власний дім"

В Украине существует государственная программа "Власний дім", согласно которой предоставляется кредит на жилье в сельской местности. Денежные средства можно потратить не только на строительство, но и на достройку, покупку или инженерное обеспечение жилья. В 2021 году досрочные льготные ссуды от правительства получило 1126 семей. Кто может рассчитывать на средства от государства и как их получить - читайте в материале ТСН.ua.
По словам заместителя Министра развития общин и территорий Натальи Козловской, в 2022 году в спецфонде государственного бюджета на программу "Власний дім" предусмотрено более 38 млн. гривен. Также она отметила, что льготные кредиты достаточно популярны среди населения, ведь помогают украинцам получить собственное жилье или значительно улучшить условия проживания.
Кредит на жилье в сельской местности: какие условия получения
Кто может рассчитывать на средства по государственной программе "Власний дім":
- любой житель поселка или села, желающий приобрести или построить собственный жилой дом - можно взять кредит под 3% годовых на 20 лет (или до достижения пенсионного возраста, если до этого времени осталось меньше 20 лет);
- молодая семья (до 35 лет) – кредит под 3% годовых на 30 лет.
Также гражданин, желающий взять кредит на жилье в сельской местности, должен подтвердить свою платежеспособность, постоянно проживать в селе или поселке (или переселиться туда для постоянного проживания), работать на предприятии или в организации любой формы собственности и в личных крестьянских хозяйствах.
Следует обратить внимание, что в рамках государственной программы "Власний дім" отдельные льготы предоставляются участникам АТО, многодетным семьям, переселенцам.
В программе "Власний дім" предусмотрена минимальная и максимальная сумма кредита на жилье в сельской местности в зависимости от вида строительства:
- для строительства нового жилья – до 400 тысяч грн;
- для реконструкции уже готового дома или его достройки – до 250 тысяч грн;
- для приобретения жилья – до 300 тысяч грн;
- для инженерных сетей, которые нужно подключить к уже существующим коммуникациям – до 100 тысяч грн.
Государственная программа "Власний дім": как получить кредит на жилье в сельской местности
Чтобы получить льготные ссуды от правительства, нужно подать пакет документов в региональные фонды ОГА, действующие по всей территории Украины:
- Заявление на имя главы Фонда;
- Оригиналы и копии паспортов всех членов семьи (дети – свидетельство о рождении);
- Оригиналы и копии идентификационных кодов всех членов семьи;
- Справка с места жительства;
- Технический паспорт или свидетельство о праве собственности на дом, где зарегистрирован заемщик;
- Решение о постановке на квартирный учет для получения жилья;
- Ходатайство органа местного самоуправления о выдаче кредита;
- Документы для определения платежеспособности гражданина;
- Справка о трудоустройстве в организации, предприятии или учреждении;
- Справка о наличии или отсутствии собственного жилья (предоставляется органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество);
- Справка органов местного самоуправления о наличии (отсутствии) земельного участка, а также его размере и доходе с него;
- Заявление от продавца о согласии на продажу жилья (при условии покупки жилья);
- Нотариально удостоверенная копия договора купли-продажи жилья (при условии покупки жилья).