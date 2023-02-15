Кто может получить право на демобилизацию: в законодательстве Украины обнаружили пробел

О тех, кто подлежит освобождению от военной службы.

В Украине могут расширить список военнослужащих, имеющих право досрочно уволиться со службы во время мобилизации.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады со ссылкой на зарегистрированный законопроект 8412 от 2 февраля 2023 года.

Его создали, чтобы дать ответ на вопрос о пробеле, который сейчас находится в законе о мобилизации в Украине.

В законопроекте говорится о том, чтобы изменить статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и предоставить право уволиться с военной службы лицам с инвалидностью II группы.

В настоящее время лицам с инвалидностью I, II и III групп предоставлено право вообще не быть призванным на военную службу во время мобилизации по статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По действующим законам граждане с инвалидностью могут быть уволены только на основании заключения ВЛК о непригодности с исключением из учета, но такого критерия как "инвалидность" нет.

К так называемому расписанию болезней приобщены только те медицинские диагнозы, которые могут быть причиной инвалидности, однако в военное время человек пригоден для службы. Поэтому данную норму фактически предлагается дополнить уточнением, что во время военного положения наличие инвалидности I или II группы является достаточным самостоятельным основанием, но при условии, что защитник не желает остаться в строю. То есть принудительно никого выгонять из службы не будут.

Генштаб одобрительно комментирует подобные изменения в законе.

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт Б части 4 статьи 26 Закона, а именно добавить право на увольнение со службы для лиц с инвалидностью.

Добавим, что человек с определенными болезнями должен предоставить медицинскую справку во время медкомиссии в военкомате.

Также напомним о разнице между новыми повестками старого образца во время мобилизации в Украине.

В приложении к постановлению Кабмина есть отдельные положения относительно новых данных, необходимых для прибытия на вызов.

Ранее сообщалось, что находившиеся за рубежом украинцев призывного возраста, которые не вернулись в Украину во время мобилизации, могут привлечь к административной ответственности по возвращении.

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