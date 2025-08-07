Кто может попасть за решетку за домашнего любимца в Украине: подробности

Домашний любимец / © Associated Press

Реклама

В Украине существует список животных, которых запрещено содержать дома. В него входят большие хищники, ядовитые змеи, крокодилы, краснокнижные птицы, а также некоторые морские млекопитающие. Причина — потенциальная опасность для человека и невозможность обеспечить надлежащие условия содержания.

Об этом пишут «Новости.LIVE».

Закон «О защите животных от жестокого обращения» четко регламентирует, кого нельзя держать в домашних условиях. Речь идет не только о безопасности людей, но и о гуманном отношении к самим животным. Запрещено использовать диких животных в цирках, ресторанах, фотосъемках и других коммерческих целях.

Реклама

Согласно законодательству, запрещено содержать дома:

больших хищников: львов, тигров, леопардов, гепардов, медведей;

приматов: шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов;

ядовитых змей и пауков: кобры, гюрзы, скорпионы, тарантулы;

крокодилов и аллигаторов;

некоторых птиц: орлов, ястребов, сов (все, что находятся в Красной книге);

морских животных: дельфинов, тюленей, моржей.

Штраф за содержание запрещенного животного может достигать более 5 тысяч гривен, а в случае гибели животного или жестокого обращения предусмотрена даже уголовная ответственность с наказанием до 8 лет заключения.

Есть и серые зоны: например, еноты или неядовитые змеи не внесены в запрещенные, но требуют специального ухода, документов о происхождении и соответствующих условий проживания.

Специалисты советуют перед покупкой любого животного проверить, не входит ли оно в список запрещенных видов, обратиться к ветеринару, ознакомиться с приказом Минокружения №541 и Красным списком Украины.

Реклама

Напомним, многие щенки имеют привычку грызть вещи во время взросления. Это естественный способ исследования мира, однако такое поведение часто приводит к повреждению имущества, что может вызвать недовольство у собственника.

Чтобы предотвратить негативные последствия этой привычки, прежде всего следует направить интерес животного в правильное русло — выбрать специальные игрушки для грызения, которые доступны в зоомагазинах.

Также, когда собака остается дома наедине, следует ограничить ее передвижение — например, посредством заграждения, клетки или содержания в безопасном помещении.

Кроме того, важно убирать с доступных мест личные вещи, документы или другие предметы, которые собака может испортить.