Кто может потерять бронь от мобилизации, а кому ее не дадут вообще: названы категории

Некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.
В настоящее время правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года №76, которым предусмотрено шесть причин потери отсрочки. Кому грозит потеря брони и кто не может быть забронирован, пишет OBOZ.UA.
Кто может потерять бронь от мобилизации
Как известно, граждан бронируют в основном в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.
Правительственное постановление №76 предусматривает шесть причин для потери брони :
- человек был уволен там, где ему выдали бронь,
- учреждение, где было предоставлено бронь, прекратило существование,
- учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не оказывает услуги военным,
- учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины,
- по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ,
- срок действия брони истек.
Таким образом, сейчас не могут получить бронь от мобилизации прежде всего мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Кому не дадут бронь от мобилизации
Есть категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, потому что на это есть веская причина. Так, работник даже очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.
Такие специальности были определены Генеральным штабом ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317 это:
- стрелки;
- танкисты;
- артиллеристы;
- разведчики;
- военные, занимающиеся разными видами связи;
- специалисты по работе с радиолокационными комплексами;
- те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.
Также бронь может не получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, Генштаб предложил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.
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