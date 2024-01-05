Кто может потерять бронь от мобилизации, а кому ее не дадут вообще: названы категории

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

В настоящее время правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года №76, которым предусмотрено шесть причин потери отсрочки. Кому грозит потеря брони и кто не может быть забронирован, пишет OBOZ.UA.

Кто может потерять бронь от мобилизации

Как известно, граждан бронируют в основном в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.

Правительственное постановление №76 предусматривает шесть причин для потери брони :

человек был уволен там, где ему выдали бронь,

учреждение, где было предоставлено бронь, прекратило существование,

учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не оказывает услуги военным,

учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины,

по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ,

срок действия брони истек.

Таким образом, сейчас не могут получить бронь от мобилизации прежде всего мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кому не дадут бронь от мобилизации

Есть категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, потому что на это есть веская причина. Так, работник даже очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.

Такие специальности были определены Генеральным штабом ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317 это:

стрелки;

танкисты;

артиллеристы;

разведчики;

военные, занимающиеся разными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Также бронь может не получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, Генштаб предложил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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