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Кто может потерять бронь от мобилизации, а кому ее не дадут вообще: названы категории

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Кто может потерять бронь от мобилизации, а кому ее не дадут вообще: названы категории

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

В настоящее время правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года №76, которым предусмотрено шесть причин потери отсрочки. Кому грозит потеря брони и кто не может быть забронирован, пишет OBOZ.UA.

Кто может потерять бронь от мобилизации

Как известно, граждан бронируют в основном в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.

Правительственное постановление №76 предусматривает шесть причин для потери брони :

  • человек был уволен там, где ему выдали бронь,
  • учреждение, где было предоставлено бронь, прекратило существование,
  • учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не оказывает услуги военным,
  • учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины,
  • по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ,
  • срок действия брони истек.

Таким образом, сейчас не могут получить бронь от мобилизации прежде всего мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кому не дадут бронь от мобилизации

Есть категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, потому что на это есть веская причина. Так, работник даже очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.

Такие специальности были определены Генеральным штабом ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317 это:

  • стрелки;
  • танкисты;
  • артиллеристы;
  • разведчики;
  • военные, занимающиеся разными видами связи;
  • специалисты по работе с радиолокационными комплексами;
  • те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Также бронь может не получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, Генштаб предложил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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