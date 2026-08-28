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- Украина
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Кто может потерять отсрочку от мобилизации уже в сентябре: список категорий
Отсрочка отменяется автоматически, если ее срок действия истек, а необходимые документы не были обновлены.
В Украине действует военное положение и общая мобилизация, которая распространяется на военнообязанных 25-60-летних мужчин. В то же время, при наличии определенных законом оснований гражданам могут предоставить отсрочку от призыва.
Как и кому предоставляют отсрочку от мобилизации в сентябре, сообщает «УНИАН».
Однако самого основания недостаточно — отсрочку необходимо официально оформить. Конкретный список документов зависит от основания.
Если все необходимые документы есть в электронном виде, то заявление подают в приложении «Резерв+», а если в бумажном — через ЦНАП. Только после этого военнообязанные не могут призвать на военную службу по мобилизации.
По украинскому законодательству, призыву не подлежат следующие категории:
забронированные работники предприятий критической сферы,
освобожденные из плена военные,
родители троих и более детей (в том числе и приемные дети),
родители-одиночки, если мать пропала без вести, умерла или была лишена материнских прав;
родители ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием,
усыновители ребенка-сироты,
мужчины с инвалидностью,
мужчины, постоянно ухаживающие за родственниками: отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью 2 или 1 группы предоставляется только, если кроме военнообязанного больше некому ухаживать за больным.
отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью 3 группы предоставляется только при определенных диагнозах,
граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте,
студенты, получающие профессиональное и высшее образование, но обучающиеся впервые, на дневной форме обучения.
Следует помнить, что отсрочка имеет ограниченный срок действия обычно 6 или 12 месяцев, а затем ее нужно возобновлять. В то же время мужчинам с отсрочкой могут посылать повестки для уточнения военно-учетных данных. Такие повестки не следует игнорировать.
Кто может потерять отсрочку от мобилизации
В некоторых случаях даже законно оформленную отсрочку мужчине могут аннулировать. Утратить свой статус могут:
многодетные родители, если не платят алименты,
родители троих детей, если самый старший ребенок достиг 18-летнего возраста,
мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или признаны на ней пригодными;
студенты, окончившие текущий уровень образования, взяли академический отпуск или перевелись на заочную форму обучения;
сидетели за родными, если родственник перестал нуждаться в уходе;
родители ребенка с инвалидностью, если ребенок поправился и потерял такой статус.
Заметим, что отсрочка автоматически прекращается по истечении срока ее действия, если ее не продлили. В большинстве случаев продолжение происходит автоматически, однако из-за возможных технических сбоев в «Резерв+» стоит время от времени проверять свой статус.
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