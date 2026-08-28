Кто может потерять отсрочку от мобилизации уже в сентябре: список категорий

Мобилизация.

Реклама

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, которая распространяется на военнообязанных 25-60-летних мужчин. В то же время, при наличии определенных законом оснований гражданам могут предоставить отсрочку от призыва.

Как и кому предоставляют отсрочку от мобилизации в сентябре, сообщает «УНИАН».

Реклама

Однако самого основания недостаточно — отсрочку необходимо официально оформить. Конкретный список документов зависит от основания.

Реклама

Если все необходимые документы есть в электронном виде, то заявление подают в приложении «Резерв+», а если в бумажном — через ЦНАП. Только после этого военнообязанные не могут призвать на военную службу по мобилизации.

По украинскому законодательству, призыву не подлежат следующие категории:

забронированные работники предприятий критической сферы,

освобожденные из плена военные,

родители троих и более детей (в том числе и приемные дети),

родители-одиночки, если мать пропала без вести, умерла или была лишена материнских прав;

родители ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием,

усыновители ребенка-сироты,

мужчины с инвалидностью,

мужчины, постоянно ухаживающие за родственниками: отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью 2 или 1 группы предоставляется только, если кроме военнообязанного больше некому ухаживать за больным.

отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью 3 группы предоставляется только при определенных диагнозах,

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте,

студенты, получающие профессиональное и высшее образование, но обучающиеся впервые, на дневной форме обучения.

Следует помнить, что отсрочка имеет ограниченный срок действия обычно 6 или 12 месяцев, а затем ее нужно возобновлять. В то же время мужчинам с отсрочкой могут посылать повестки для уточнения военно-учетных данных. Такие повестки не следует игнорировать.

Кто может потерять отсрочку от мобилизации

В некоторых случаях даже законно оформленную отсрочку мужчине могут аннулировать. Утратить свой статус могут:

Реклама

многодетные родители, если не платят алименты,

родители троих детей, если самый старший ребенок достиг 18-летнего возраста,

мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или признаны на ней пригодными;

студенты, окончившие текущий уровень образования, взяли академический отпуск или перевелись на заочную форму обучения;

сидетели за родными, если родственник перестал нуждаться в уходе;

родители ребенка с инвалидностью, если ребенок поправился и потерял такой статус.

Заметим, что отсрочка автоматически прекращается по истечении срока ее действия, если ее не продлили. В большинстве случаев продолжение происходит автоматически, однако из-за возможных технических сбоев в «Резерв+» стоит время от времени проверять свой статус.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит студентам сохранять отсрочку от мобилизации в случае отчисления и перевода в другое учебное заведение

Юрист Никита Муренко объяснил, что потеря бронирования или отсрочки не дает времени на собственные дела, потому что представители ТЦК и СП могут доставить человека на ВЛК в тот же день. Более того, по его словам, часть процедур на практике происходит без четкого правового урегулирования.

Новости партнеров

Новости партнеров