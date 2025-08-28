Кто может выезжать из Украины в сентябре в 2025 году: перечень категорий

Пересечение границы / © ТСН

Реклама

С начала полномасштабного вторжения России выезд мужчин за границу значительно ограничился. Однако законодательство предусматривает ряд исключений. В 2025 году перечень категорий граждан, которые могут покидать Украину, обновили.

Об этом говорится в материале УНИАН.

Кто из мужчин имеет право уехать за границу

Согласно действующим нормам, право пересекать границу имеют:

Реклама

лица с инвалидностью I, II и III группы; • родители троих и более детей;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным;

те, чьи близкие родственники погибли на войне;

мужчины, имеющие отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью.

Также выезд разрешен опекунам недееспособных лиц — по решению суда.

Выезд военных

Отдельно предусмотрены правила для военнослужащих. Им могут предоставить разрешение на поездку за границу для лечения, реабилитации, учебы или отпуска — при условии официального разрешения ТЦК или воинской части.

Новые правила для мужчин 18–22 лет

Недавно правительство Украины приняло решение, позволяющее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно покидать страну. Исключение составляют только те, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления — они могут уехать только в служебную командировку.

Для пересечения границы молодым мужчинам нужно иметь:

Реклама

загранпаспорт; военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде).

Напомним, решение Кабинета Министров разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет вызвало острую дискуссию среди украинцев.

Политики, военные и общественные деятели выражают противоположные позиции по этому новшеству. Сторонники считают его шансом для молодежи на развитие, тогда как критики предупреждают о рисках обороноспособности государства.

Нардеп Марианна Безуглая назвала решение противоречивым. В Facebook она отметила, что она может привести к массовому выезду юношей за границу под предлогом обучения.

«Но главный вопрос — какую политику мы проводим?» — подчеркнула депутат.

Реклама

В то же время она отметила, что будущее страны зависит от сил обороны, которые без пополнения могут остаться только с военными предпенсионного возраста.

Командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза резко раскритиковал нововведения, назвав его неуместным для воюющего государства. По его мнению, Украине нужна полная мобилизация, включая женщин. Он убежден, что каждый молодой украинец должен пройти военную подготовку, даже если не будет воевать на фронте:

Чтобы победить, отстоять независимость и не стать нацией-изгнанником, мы должны объединить все внутренние силы, — подчеркнул Береза, добавив, что в армии есть немало подразделений и учебных частей, где нужны люди.