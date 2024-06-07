Кто может заключить контракт с ВСУ на один год: в Минобороны назвали условия

Такая возможность предусмотрена для двух категорий военнообязанных.

Заключить контракт на военную службу в ВСУ сроком на 1 год имеют право только некоторые добровольцы.

Об этом сообщил в эфире "1+1" спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Это касается двух категорий людей. Лиц, имеющих возраст от 18 до 25 лет, кроме лиц, принадлежащих к офицерскому составу, а также лиц, имеющих медицинское или психологическое образование. Они могут действительно заключить контракт на один год", — пояснил он.

Ранее народный депутат Федор Вениславский в эфире Times of Ukraine утверждал, что доброволец имеет право заключить контракт на один год, а по истечении этого срока его не продлевать. Однако он не уточнил, к каким именно категориям военнообязанных такое право касается.

Напомним, ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что, согласно законодательству, заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных граждан Украины действительны в течение пяти лет.

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