Кто может заставить Россию сесть за стол переговоров: Ермак ответил

Андрей Ермак / © ТСН

Андрей Ермак заявил, что именно Дональд Трамп способен вынудить Россию начать настоящие переговоры с Украиной.

Об этом он сказал после встречи с Виткофом в эфире телемарафона.

«Единственный лидер, который сегодня может заставить Россию сесть за стол переговоров, — это президент Трамп. И это очень хорошо, что он продолжает эту деятельность», — подчеркнул Ермак.

По словам Ермака, он услышал важные месседжи о готовности Дональда Трампа и дальше двигать процесс переговоров. Это, по его мнению, подтверждает принципиальную позицию США по поддержке Украины.

«Для него это важно, и это очень хорошо. Мы иногда слышим разные мнения, но сегодня было подтверждено, что он настроен двигаться дальше», — отметил руководитель ОП.

Ермак не исключает разных форматов встреч, включая двусторонние или трехсторонние. Он напомнил, что после предварительных инициатив Кремля именно политическая воля сторон остается решающим фактором.

«Это будет двусторонняя встреча или сразу трехсторонняя — сегодня нет сигналов о подготовке. Но рано или поздно она состоится и процесс переговоров начнется», — сказал он.

По словам Ермака, ряд стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Турцию и Италию, заявляют о готовности принять мирные встречи.

«Все эти страны четко говорят, что готовы в любой момент принять переговоры. Но нужно одно — политическая воля», — подчеркнул он.

Ермак выразил мнение, что для России становится все сложнее уклоняться от диалога даже перед странами так называемого «глобального Юга».

«Продолжение этой работы точно приведет к результату. России с каждым днем все труднее объяснять свою позицию даже государствам, которые сохраняли хорошие отношения с Кремлем», — подытожил он.

Напомним, Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом по выполнению всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите.

В начале встречи он проинформировал Стива Виткоффа о военных преступлениях, которые Россия ежедневно совершает против наших городов и общин в Украине.

Глава ОП подчеркнул, что Россия не предпринимает никаких необходимых мер по прекращению войны и явно затягивает военные действия. Но заверил, что Украина открыта для прямых переговоров на уровне лидеров и готова обсудить самый широкий спектр вопросов.