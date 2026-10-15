Что произошло со Starlink в Украине

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13 октября украинские военные столкнулись с ограничениями связи Starlink на фронте и в тылу. Военные начали сообщать о сорванных боевых операциях, а специалисты — об ухудшении работы ПВО над городами.

Ситуация окончательно не получила объяснения, ведь в США продолжают разводить руками и переводить стрелки друг на друга — Илон Маск на администрацию США, а руководство США — на поставщика связи. Тем временем из-за ограничений против Трампа восстали даже представители Республиканской партии.

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Кратковременное ограничение связи Starlink уже спровоцировало ухудшение условий работы бойцов на фронте, и может привести к более низкому количеству сбития российских реактивных дронов.

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ТСН разбирает ситуацию со Starlink/Starshield подробнее.

Работу Starlink на фронте возобновили: что известно

Напомним, с утра 15 сентября стало известно, что работа спутниковой связи Starlink для украинских военных постепенно возобновляется. По данным источников РБК-Украина в Министерстве обороны Украины, скорость соединения возвращается к привычным показателям, а военный пакет Starshield снова полноценно функционирует во время движения.

Специалисты оборонного ведомства подтверждают улучшение ситуации, опираясь на оперативные отчеты подразделений.

В то же время, в Минобороны отмечают, что продолжают коммуникацию, чтобы окончательно выяснить все причины возникновения предварительных ограничений связи на фронте.

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Позже возобновление работы Starlink (Starshield) подтвердил и волонтер Сергей Стерненко, который напрямую сотрудничает с военными подразделениями.

В США переводят стрелки: кто ограничил Starlink

Крылатое украинское выражение «Люди жалуются — власть разводит руками» стало уместным для того, что сейчас происходит в США.

По данным Института изучения войны, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что решение по ограничениям защищенной военной системы Starshield связано с американскими военными и руководством США.

В администрации президента США Дональда Трампа возразили причастность к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине. Как сообщает Axios, в ходе переговоров главных советников Владимира Зеленского с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона американские чиновники заявили, что не контролируют компанию SpaceX.

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В то же время Вашингтон сообщил о намерении обратиться в компанию для выяснения обстоятельств возникновения проблем.

Решение об ограничении Starlink возмутило даже республиканцев

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис заявил о намерении инициировать расследование из-за проблем со спутниковой связью Starlink в Силах обороны Украины. По его словам, сбой предположительно произошел на локальном уровне в системах Starshield, которыми пользуется Министерство обороны США, и не связан непосредственно с компанией SpaceX.

Сенатор подчеркнул, что не рассчитывает на прозрачность со стороны главы Пентагона, поэтому планирует обратиться к генеральному инспектору оборонного ведомства для предоставления официального отчета Конгрессу. По мнению Тиллис, эти ограничения создают угрозу как для украинцев, так и для американских дипломатов, а сама ситуация является неприемлемой ошибкой или сознательным решением в пользу российских атак.

В Конгрессе США жестко раскритиковали сообщения об ограничении разведывательной поддержки и доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink. Двухпартийная группа американских законодателей заявила, что такие решения ставят под угрозу жизни гражданских и американских граждан в Украине, оставляя их беззащитными перед массированными российскими атаками.

В своем официальном заявлении Группа поддержки Украины в Конгрессе США подчеркнула, что Соединенные Штаты обязаны предоставлять разведданные для спасения людей. Кроме того, конгрессмены напомнили, что союзники США напрямую финансируют доступ Украины к сети Starlink, поэтому подобные ограничения неслыханны и не будут приняты Конгрессом.

Россияне обрадовались ограничению Starlink

В Кремле мгновенно отреагировали на информацию об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине. Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этих проблемах знают только по публикациям в средствах массовой информации, а никаких дополнительных данных или официальных сообщений не получали.

В то же время представитель Кремля отметил, что в РФ хотят, чтобы такие технологии вообще не применялись в военных целях.

Чем Украине грозит замедление или отключение Starlink

По данным The Telegraph, с утра 14 октября украинские военные начали сталкиваться со снижением скорости спутниковой сети и отменой дроновых миссий. Причиной стало введение со стороны SpaceX программного порога скорости на уровне 160 км/ч, а затем сбои в управлении начались даже на скорости до 65 км/ч.

Поскольку контроль над военной платформой Starshield принадлежит Минобороны США, указание по блокированию поступало из Вашингтона, хотя в администрации Дональда Трампа вмешательство отрицают.

Такие действия существенно ударили по фронту, усложнив работу подразделений, в частности, 3-й отдельной штурмовой бригады в Донецкой области, и уничтожение вражеской логистики, скоплений сил и пусковых установок в ближнем тылу на глубине до 400 км. Российские войска уже пытаются воспользоваться этой передышкой для перегруппировки и транспортировки ресурсов.

В то же время, ограничения не стали тотальными: обычные FPV-дроны работают на радиосигналах, а дальнобойные аппараты, наносящие удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, программируются автономно и не зависят от Starlink.

Кроме того, возникли критические риски для украинской системы ПВО. Поскольку российские реактивные дроны развивают скорость до 480 км/ч, ограничение связи до 160 км/ч лишает украинских дронов-перехватчиков возможности эффективно сбивать вражеские воздушные цели.

Журналисты предполагают, что с помощью такого давления Белый дом пытается склонить Киев к территориальным уступкам и мирному сценарию, хотя это только увеличивает человеческие потери и ускоряет поиск в Европе и Украине альтернативных спутниковых технологий.

О ситуации сообщил и президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании в Лондоне. Он заявил, что Россия провела одну из самых масштабных атак, выпустив сотни ударных беспилотников по энергетической инфраструктуре, железной дороге и логистике, пытаясь максимизировать ущерб именно в момент возникновения проблем со Starlink.

Для минимизации последствий ограничений в ходе переговоров в Лондоне было принято решение об ускорении поставок Украине британских средств ПВО. Они должны помочь Силам обороны более эффективно противодействовать вражеским реактивным «Шахедам» и защитить гражданское население и критические объекты от массированных ударов.

Есть ли альтернативная связь

В Брюсселе воздерживаются от комментариев относительно возможных ограничений работы спутниковой связи Starlink в Украине, отмечая необходимость получить больше информации для оценки ситуации. В то же время в Евросоюзе не видят признаков прекращения обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Киевом, о чем во время брифинга сообщила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Вместе с тем Европейский Союз ведет переговоры с украинской стороной о возможном использовании европейской системы защищенной спутниковой связи Govsatcom. По словам спикера Еврокомиссии Тома Ренье, речь идет об обеспечении доступа к соответствующим услугам для гражданских нужд.

Во время встречи в Лондоне Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителем британского правительства Энди Бёрнемом проблемы с обменом информацией и спутниковой связью. В ответ Британия пообещала немедленно предоставить новую партию ракет ПВО, а Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников делать больше для защиты украинского неба.

Несмотря на разногласия и сбои, представители оборонных ведомств США и Украины уверяют, что ключевая американская разведка продолжает поступать, что подтвердил и Дональд Трамп. В то же время аналитики отмечают, что хотя европейские страны передают значительный объем данных, они не могут полностью заменить масштаб, точность и оперативность разведданных из США.

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