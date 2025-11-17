Кто на самом деле "Профессор" на "пленках Миндича": САП дала ответ в суде

Тимур Миндич / © Наші гроші

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву разоблачили лицо, фигурирующее под кодовым именем «Профессор» в так называемых «пленках Миндича».

Об этом сообщил прокурор САП во время заседания.

По словам прокурора, «Профессором» называют Светлану Чернышеву, жену Алексея Чернышева, а не министра энергетики Германа Галущенко, как предполагали ранее.

Прокурор сообщил, что бизнесмен Александр Цукерман якобы передал Светлане Чернышовой 500 тысяч долларов США в своем кабинете. Эти средства, по версии обвинения, она должна была передать мужу.

Светлана Чернышева является доктором филологических наук, а также профессором кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Ранее сообщалось, бывший вице-премьер и эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев опроверг свою причастность к вероятным хищениям в НАЭК «Энергоатом». Он заявил, что «не узнает себя» на так называемых «пленках Миндича», хотя признал, что голос на записях может походить на него.

Ранее мы также писали, что Чернышев фигурирует в громком коррупционном скандале по организации масштабной схемы «откатов» в государственном секторе энергетики. По данным СМИ, часть средств могла поступать через его жену, а новое расследование касается легализации миллионов через строительство элитных поместий в Козине.