"Кто нам будет на пенсию зарабатывать": жены и матери российских оккупантов агитируют их писать рапорты на увольнение

"Кто нам будет на пенсию зарабатывать": жены и матери российских оккупантов агитируют их писать рапорты на увольнение

Россиянки агитируют своих мужей писать рапорты и возвращаться домой.

Женщины убеждают мужчин, что судебное преследование им не угрожает, потому что нет законных оснований.

ГУР Минобороны перехватило разговор оккупанта с женой.

В перехваченном разговоре жена российского оккупанта агитирует его писать рапорт на увольнение из армии. Она утверждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований.

Мать оккупанта пожаловалась ему, что в РФ врут о потерях россиян.

"США дают – 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши – 1200, представляешь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж…", — говорит мать оккупанта .

Женщина добавила, что "спецоперация" в Украине затягивается и это отразится на экономике России, а восстанавливать Украину придется за счет россиян, а между тем по телевидению показывают одни праздничные мероприятия.

"Улан-Удэ 99 лет – огромный концерт! Неважно, что в Бурятии ежедневно хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре... Детей патриотизму кинулись учить... Сколько народу, а правды нигде нет", — заключает женщина.

Напомним, в Херсонской области мужчина украл из-под носа у оккупантов "Урал" и отдал его ВСУ.

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