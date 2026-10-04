Кто наводит дроны на мосты Киева: в ISW рассказали о новой тактике врага

Россия начала целенаправленно бить по мостам, объединяющим Берега Днепра в Киеве / © УНІАН

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С начала октября российские оккупационные войска уже 6 раз прицельно атаковали Южный и Северный мосты в Киеве. Эти систематические удары являются частью масштабной кампании, направленной на физическое разделение столицы и критическое усложнение логистики через Днепр.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Эксперты ISW убеждены, что атаки на транспортные артерии Киева направлены не только на то, чтобы нарушить гражданское сообщение, но и нанести серьезный удар по украинской экономике в целом. Главная цель Кремля — создать невыносимые условия жизни в больших городах и тем самым принудить Украину к капитуляции.

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В подтверждение этих намерений Министерство иностранных дел РФ 3 октября выпустило официальное предупреждение, призвав иностранных дипломатов и граждан покинуть Киев. В российском ведомстве открыто заявили о намерении продолжать дальнобойные удары дронами и ракетами. В ISW считают, что таким образом агрессор планирует спровоцировать политический кризис в Украине в течение зимы 2026-2027 годов и подорвать способность ВСУ удерживать успехи на фронте.

Технология ударов и скрытые ретрансляторы в Киеве

Для осуществления ювелирных атак по мостам враг стал применять новые технологические решения. В Институте изучения войны обратили внимание на заявление советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея «Флеша» Бескрестнова, который сообщил об использовании россиянами ретрансляторов mesh-сети. Эти устройства работают как шлюзы: они принимают команды через интернет и преобазуют их в радиосигналы для управления беспилотниками в режиме реального времени. Аналогичную технологию оккупанты уже опробовали 4 сентября во время покушения на главу СБУ Александра Поклада.

По мнению Бескрестнова, точные попадания «Шахедов» в опоры или ванты мостов возможны только при условии стабильного онлайн-управления непосредственно до момента удара. Сергей Бескрестнов убежден, что вражеские радиоретрансляторы расположены прямо на территории Киева. По его оценкам, в столице может действовать от одного до трех таких устройств.

«Такие ретрансляторы тяжело найти, но искать надо. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным», — объяснил эксперт.

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Украинские специалисты уже тщательно исследовали обломки сбитых беспилотников и отвергли версии использования россиянами других альтернативных технологий связи (например, модулей LTE). Пока вражеская сеть внутри города не обнаружена и не обезврежена, под прицельным ударом будут находиться не только ключевые мосты, но и защищающие столицу средства противовоздушной обороны.

Мосты Киева под ударами РФ — последние новости

Первый подтвержденный удар по Южному мосту произошел 1 октября. Российский «Шахед» попал в конструкцию моста именно в момент, когда по нему двигался поезд метро. В вагоне появились дым и пепел, взрывной волной выбило окна, однако пассажиры не пострадали. «Шахед» ударил по Южному мосту во время движения поезда метро — первые подробности атаки.

В тот же день русские войска повторно атаковали Южный мост. В этот раз было повреждено дорожное полотно, одна из опор, отбойник и защитное бетонное ограждение метрополитена. В ночь на 2 октября произошел еще один удар, после которого движение по мосту снова ограничили. РФ снова ударила по Южному мосту — о новом попадании и последствиях для переправы.

Утром 3 октября атаки вышли за пределы Южного моста — российский реактивный беспилотник попал в Северный мост. В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а движение с левого на правый берег перекрыли. Россия ударила по Северному мосту — во время атаки пострадали два человека.

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