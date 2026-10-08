Кто не будет платить пеню за коммуналку во время войны: что предусматривает закон

Долги за жилищно-коммунальные услуги / © УНИАН

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Военное положение не освобождает украинцев от долга оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Однако для жителей территорий, где продолжаются или возможны боевые действия, а также для владельцев поврежденного из-за войны войны жилья действуют специальные гарантии.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на постановление Кабинета Министров №206 и Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

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Кому не начисляют пеню и штрафы за коммунальные долги

Во время военного положения действуют специальные правила для тех, кто имеет долги за коммуналку. Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и Постановлением Кабмина №206, в некоторых случаях запрещено начислять и взимать штрафы, пеню, инфляционные начисления и проценты годовых за просрочку оплаты за свет, газ, воду.

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Закон отмечает, что это касается:

людей, живущих в общинах на территориях возможных или активных боевых действий;

владельцев жилья, которое повредили в результате военных действий.

Могут ли отключить свет, газ или воду из-за долга

Согласно постановлению Кабмина №206, если вы живете на территории, где ведутся или могут вестись боевые действия, поставщик не имеет права отключать вам коммунальные услуги из-за долга.

Закон отмечает, что это касается даже долгов, появившихся еще до начала войны. Но есть немаловажный момент: это не значит, что долг исчезнет. Вы все равно обязаны оплачивать услуги, которыми фактически пользовались.

Поэтому утверждение, что «во время войны за коммуналку можно не платить» — неправильны. Как сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на закон, льготы действуют не для всех, а только для жителей определенных территорий и владельцев поврежденного жилья.

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Что будет, если долг за коммуналку уже передали исполнителям

Закон Украины «Об исполнительном производстве» предусматривает остановку исполнительных действий по делам о взыскании долгов за коммуналку.

Согласно закону, исполнительные действия останавливаются, если:

вы живете на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории;

долг взимают за жилье, которое является вашим постоянным местожительством и которое уничтожили или повредили в результате боевых действий.

На практике это означает, что с вас не будут принудительно взимать долг, пока действуют эти ограничения. Закон предусматривает, что могут снять арест с ваших средств и имущества, а вашу информацию исключить из Единого реестра должников

Исчезнет ли долг после окончания действия ограничений

Нет, долг не исчезнет. Закон отмечает, что остановка исполнительных действий или запрет начисления штрафов не означают списание долга.

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«Все предусмотренные во время военного положения ограничения и гарантии не отменяют самой обязанности оплачивать полученные жилищно-коммунальные услуги», — отмечается в разъяснении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Это значит, что даже во время войны вам не начисляли пеню, не отключали услуги или остановили исполнительное производство, сам долг остается. Вы обязаны оплатить услуги, которыми фактически пользовались, независимо от военного положения, отмечается в Постановлении Кабмина №206 и Законе «О жилищно-коммунальных услугах».

После войны, когда обстоятельства, по которым исполнительное производство остановили, прекратятся, исполнитель восстановит принудительное взыскание долга. Вашу информацию снова могут внести в Единый реестр должников, предусматривает Закон Украины «Об исполнительном производстве».

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 октября в Украине изменилась стоимость электроэнергии для отдельных категорий потребителей.

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