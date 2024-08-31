"Кто не любит Украину, тот идет в ср*ку": в Ровно во время научной конференции устроили танцы на столах

В Ровно во время научной конференции по теме онкологии местные медики организовали закрытую вечеринку с зажигательными танцами на столах. На эти действия уже отреагировали местные власти, которые пообещали "кадровые решения".

Видео в Facebook опубликовала ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая.

Что известно о скандале в Ровно

Журналистка распространила видео, отметив, что на нем кадры с вечеринки ровенских медиков на научной конференции.

"Врачи КП "Ровенский областной противоопухолевый центр" Ровенского областного совета на научно-практической конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София". Для меня вопрос не в празновании, а в форме этого действа", – написала Ольга Пидгорецкая.

В Ровно медики устроили танцы на столах во время научной конференции

Реакция местных властей

Местные власти отреагировали на инцидент, пообещав сделать кадровые выводы.

"Танцы на столах во время войны – недопустимы. Меня, как и многих, возмутило видео, которое на днях появилось в сети. На нем развлекательная вечеринка с участием представителей областного противоопухолевого центра", — написал глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Глава Ровенского областного совета Андрей Карауш тоже осудил танцы на столах во время войны.

"Был неприятно удивлен видео с работниками областного противоопухолевого центра на публичном мероприятии. Под песню об Украине... Конечно, у каждого свой этический порог, но откуда это, когда мы ежедневно оплакиваем наших Героев? Этот случай уже обсудили с начальником ОВА Александром Ковалем. Мы единодушны – последствия будут, даже кадровые", - написал он.

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