Кто не подлежит мобилизации: полный список причин освобождения от службы

Моилизация в Украине 2025 / © ТСН

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В связи с продлением в Украине военного положениядо 7 августа 2025 года, мобилизация военнообязанных продолжается. Однако существуют предусмотренные законом исключения — определенные категории граждан могут быть временно или полностью освобождены от призыва.

Юристы объяснили, кого именно не мобилизуют, и на каких основаниях чаще всего предоставляется отсрочка, пишет УНИАН.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», есть несколько групп граждан, которые не подлежат мобилизации:

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Лица, достигшие предельного возраста (60 лет и более);

Те, кто по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК) признаны непригодными к службе по состоянию здоровья;

Лица, которые имеют официально предоставленную отсрочку согласно действующему законодательству.

Как отметил военный юрист Ярослав Звоненко из ЮК «Приходько и партнеры», перечень всех оснований освобождения или отсрочки содержится в статье 23 соответствующего закона.

К самым типичным причинам для получения отсрочки относятся

наличие инвалидности любой группы (1-я, 2-я или 3-я);

семейные обстоятельства, в частности, если родители или жена имеют инвалидность;

ребенок с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с 1-й или 2-й группой инвалидности;

трое или более несовершеннолетних детей на иждивении.

Юрист Михаил Лобунько, также представитель ЮК «Приходько и партнеры», добавляет, что из практики самыми частыми причинами отсрочки является именно наличие инвалидности у родственников, содержание трех и более детей, или потребность в постоянном уходе за членом семьи. Еще одно распространенное основание — гибель близкого родственника-военнослужащего на фронте.

Относительно непригодности к службе по состоянию здоровья, Лобунько уточняет:

«Статус „Непригоден к военной службе“ лицу предоставляют только по состоянию здоровья».

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Среди самых распространенных причин — отсутствие парных органов или конечностей, а также психические заболевания, в частности шизофрения.

По словам Звоненко, если человек прошел ВВК, и у него есть заболевание по одной из статей вышеупомянутого приказа Минобороны, который содержит подпункт А, то такой человек является непригодным к военной службе.

В документе каждое заболевание имеет отдельную статью, а в отдельных случаях основанием может стать совокупность проблем со здоровьем. Тогда человека направляют на дополнительные обследования.

«В целом определение степени годности к службе — очень индивидуальный процесс, поскольку основания для предоставления статуса „Непригоден“ могут быть очень разные. В моей практике часто обращались с запросом об оформлении непригодности из-за эпилептических припадков. Если такое заболевание будет подтверждено во время прохождения ВВК, лицо может быть признано непригодным».

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Однако даже если ВВК установила непригодность, окончательное решение должна утвердить Центральная военно-врачебная комиссия. Без ее согласования статус не вступает в силу.

«Иногда этот процесс может затянуться и длиться даже полгода», — предупреждает юрист.

В случае, когда ЦВЛК отказывается признать человека непригодным, он имеет право обратиться в суд, чтобы обжаловать решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине увеличили объемы бронирования от мобилизации

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