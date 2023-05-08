Кто объективно освещает события во время войны в Украине – результаты соцопроса

В рейтинге – как представители власти, так и эксперты и журналисты.
Социологи узнали, кто, по мнению украинцев, объективно освещал события во время войны.
Об этом говорится в опросе "Центра Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает "Медиамейкер".
В опросе приняли участие 2017 респондентов от 18 лет с 23 до 30 марта 2023 года.
Наиболее профессиональными лицами, освещающими события войны, назвали как представителей власти, так и экспертов, журналистов и блоггеров. Среди них:
- Президент Владимир Зеленский — 56%;
- Советник председателя ОП Михаил Подоляк — 34%;
- Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович — 26%;
- Военный эксперт Олег Жданов — 23%;
- Секретарь СНБО Алексей Данилов — 21%;
- Журналист Юрий Бутусов — 17%;
- Журналист Виталий Портников — 13%;
- Общественный активист Сергей Стерненко — 11%.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан – 6,8%.
Напомним, что количество украинцев в Польше, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.
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