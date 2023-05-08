Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кто объективно освещает события во время войны в Украине – результаты соцопроса

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1678
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кто объективно освещает события во время войны в Украине – результаты соцопроса

Украинцы рассказали, кто лучше всего освещает события во время войны / Фото: ТСН

В рейтинге – как представители власти, так и эксперты и журналисты.

Социологи узнали, кто, по мнению украинцев, объективно освещал события во время войны.

Об этом говорится в опросе "Центра Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает "Медиамейкер".

В опросе приняли участие 2017 респондентов от 18 лет с 23 до 30 марта 2023 года.

Наиболее профессиональными лицами, освещающими события войны, назвали как представителей власти, так и экспертов, журналистов и блоггеров. Среди них:

  • Президент Владимир Зеленский — 56%;
  • Советник председателя ОП Михаил Подоляк — 34%;
  • Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович — 26%;
  • Военный эксперт Олег Жданов — 23%;
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов — 21%;
  • Журналист Юрий Бутусов — 17%;
  • Журналист Виталий Портников — 13%;
  • Общественный активист Сергей Стерненко — 11%.
  • Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан – 6,8%.
Результаты соцопроса / © Медиамейкер
Результаты соцопроса / Фото: Медиамейкер

Напомним, что количество украинцев в Польше, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1678
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация