Кто объективно освещает события во время войны в Украине – результаты соцопроса

В рейтинге – как представители власти, так и эксперты и журналисты.

Социологи узнали, кто, по мнению украинцев, объективно освещал события во время войны.

Об этом говорится в опросе "Центра Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает "Медиамейкер".

В опросе приняли участие 2017 респондентов от 18 лет с 23 до 30 марта 2023 года.

Наиболее профессиональными лицами, освещающими события войны, назвали как представителей власти, так и экспертов, журналистов и блоггеров. Среди них:

Президент Владимир Зеленский — 56%;

Советник председателя ОП Михаил Подоляк — 34%;

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович — 26%;

Военный эксперт Олег Жданов — 23%;

Секретарь СНБО Алексей Данилов — 21%;

Журналист Юрий Бутусов — 17%;

Журналист Виталий Портников — 13%;

Общественный активист Сергей Стерненко — 11%.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан – 6,8%.

Результаты соцопроса / Фото: Медиамейкер

Напомним, что количество украинцев в Польше, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.

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