Кто "охотится" на детективов НАБУ: руководитель бюро Кривонос сделал громкое признание

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявляет о прослушивании своих детективов работниками СБУ.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга в понедельник, 10 августа.

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«Огромный ресурс направлен на то, чтобы исследовать, что мы делаем. Если деятельность нацелена на то, чтобы знать, когда мы проводим обыски, то для чего это?… Это не единичный случай, мы просто не обо всем говорим и не все публикуем, поскольку здесь вопрос также и защиты наших материалов и информации», — сказал Кривонос.

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Он называет такие действия представителей СБУ незаконными, но уверяет, что у НАБУ нет конфликтов с украинской спецслужбой.

«У нас нет никакого конфликта, ни с кем. У нас есть другая категория. Незаконные действия в отношении наших работников. Это незаконные действия», — отметил руководитель НАБУ.

По его словам, прослушивание и наблюдение за работниками НАБУ проходят постоянно.

«Постоянно мониторятся реестры судебных решений, постоянно мониторятся всевозможные реестры, "Безпечне місто", куда наши машины ездят, и перемещения наших детективов», — сказал Кривонос.

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Прослушивание детективов НАБУ работниками СБУ — что известно

Напомним, в июне этого года Антикоррупционный центр МЕЖА сообщил, что НАБУ обнаружило аппаратуру для прослушивания в доме одного из руководителей своих детективов.

Как установили в бюро, детектив, в квартире которого нашли прослушку, участвует в расследовании ряда топ-коррупционеров.

Добавим, что раньше мы писали, какие чиновники получали подозрения от НАБУ за последние годы.

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