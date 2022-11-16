Кто отдал приказ и какой полк обстрелял Украину: в СБУ назвали версии и открыли 17 уголовных производств

СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября.
Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября. Сейчас спецслужба пытается поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы. В СБУ уже назвали несколько версий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", — рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.
По одной из версий, которую сейчас проверяют в Службе безопасности, к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.
Как отметил Василий Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.
Следователи СБУ пытаются поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы.
Материалы производства войдут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.
В целом СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Дела открыты по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Массированный обстрел Украины 15 ноября
Во вторник, 15 ноября, Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. "Укрэнерго" пришлось применить аварийные графики отключений, чтобы предотвратить полное обесточивание страны.
Из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля.
Россияне массированно атаковали ракетами критическую инфраструктуру и жилые дома Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Сегодня, 16 ноября, из-за ударов РФ самая сложная ситуация с электроснабжением - на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.
Во всех областях Украины применяются плановые стабилизационные и аварийные отключения света. Украинцев призвали подготовиться к увеличению продолжительности ограничения электроснабжения.
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