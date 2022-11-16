Кто отдал приказ и какой полк обстрелял Украину: в СБУ назвали версии и открыли 17 уголовных производств

Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября. Сейчас спецслужба пытается поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы. В СБУ уже назвали несколько версий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", — рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.

По одной из версий, которую сейчас проверяют в Службе безопасности, к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

Как отметил Василий Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

Следователи СБУ пытаются поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства РФ, отдавших эти приказы.

Материалы производства войдут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.

В целом СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Дела открыты по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Массированный обстрел Украины 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. "Укрэнерго" пришлось применить аварийные графики отключений, чтобы предотвратить полное обесточивание страны.

Из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля.

Россияне массированно атаковали ракетами критическую инфраструктуру и жилые дома Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Сегодня, 16 ноября, из-за ударов РФ самая сложная ситуация с электроснабжением - на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.

Во всех областях Украины применяются плановые стабилизационные и аварийные отключения света. Украинцев призвали подготовиться к увеличению продолжительности ограничения электроснабжения.

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