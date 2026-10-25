Кто отключил Украине Starlink: работу уже возобновили, но свою ответственность у Трампа так и не признали

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Работу Starshield — военной системы спутниковой связи Starlink — для Сил обороны Украины возобновили. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил Владимир Зеленский. Хотя днем ранее, после обещания Дональда Трампа поговорить с владельцем SpaceX Илоном Маском, украинский президент заявлял, что ограничения действуют и скорость Starshield не восстановлена.

Напомним, что впервые замедление работы Starshield украинские военные зафиксировали 14 октября — через несколько дней после ограничения Вашингтоном обмена разведданными с Киевом, в частности, о пусках российской баллистики. Это случилось на фоне существенного ухудшения отношений между США и Украиной. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые республиканцы проигрывают из-за роста цен на топливо, продукты и аренду жилья, американская администрация решила сделать козлом отпущения именно Украину.

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В росте цен на дизель на американских заправках Трамп и его команда обвиняют украинские удары по российским НПЗ. Хотя на самом деле к этому привела проигранная США война в Иране и заблокированный Тегераном Ормузский пролив. С начала сентября администрация Трампа публично и непублично потребовала от Украины прекратить удары по российским НПЗ. А уже 9 октября, после телефонных переговоров с Путиным, Трамп заявил о закупке российского дизеля, отменив соответствующие санкции.

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Одновременно Украина столкнулась с ограничением работы Starshield, обмена разведданными и продажи определенных видов оружия. Кто в США стоит за этими решениями? Читайте в материале ТСН.ua.

Отключение Starlink: у Трампа не могут найти крайнего

Уже более двух недель подавляющее большинство американских СМИ отмечает, что администрация Трампа пытается избежать ответственности за проигранную войну в Иране, которая привела к мировому энергетическому кризису. Как следствие, цены на американских заправках резко пошли вверх. Это повлекло за собой удорожание продуктов питания и рост инфляции в целом. Хотя именно снижение стоимости продуктовой корзины, горючего и аренды жилья было главным предвыборным обещанием Трампа в 2024 году.

Поэтому действующая американская администрация нашла, как считали, «легкую» мишень — Украину.

Наши удары по российским НПЗ Трамп и его команда публично назвали главной причиной роста стоимости дизеля. В конце концов, Вашингтон пошел на дизельную сделку с Москвой. Очевидно, в администрации США считали, что уже сам факт объявления об этом соглашении заставит рынки отреагировать и цены на топливо снизятся. Однако так не произошло. Чего не скажешь о рейтингах Трампа и республиканцев — американские избиратели не поняли, почему Соединенные Штаты так стремительно встали на сторону России.

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Еще больший удар по вышедшему далеко за пределы самих США рейтингу действующей американской администрации повлекло решение об ограничении обмена разведданными (в частности, непредоставление информации о пусках российской баллистики) и работе Starshield для Сил обороны Украины. Это привело не только к срыву ряда наших миссий на фронте, но и проблемам с убытком российских реактивных шахедов. И, судя по тому, как все в команде Трампа открещиваются от ответственности за это решение, что привело к существенному росту погибших гражданских украинцев, по данным ООН на 85%, репутационные последствия для них весьма существенны.

Дональд Трамп, госсекретарь Марк Рубио и глава Пентагона Пит Гегсет уверяли, что администрация не давала указаний ограничить скорость Starshield для Сил обороны Украины. Поначалу президент США даже сомневался, что «это был Илон». В то же время Reuters, ссылаясь на двух американских и одного западного чиновника, сообщал, что приказ поступил из Белого дома. Позже The Wall Street Journal написала, что это вроде бы владелец SpaceX Илон Маск ограничил скорость Starlink/Starshield. Однако, по информации издания, Маск обсуждал это с Трампом еще до принятия решения.

Недоверие к США: в Европе работают над аналогом Starlink

WSJ также сообщила, что в Белом доме даже инициировали неофициальное расследование. Однако трудно представить, что столь серьезное решение Илон Маск, в последнее время возобновивший свою публичную критику украинского президента в Х, не скрывая пророссийского подхода к условиям окончания войны, мог принять единолично. Ведь Starshield помимо самих США также используют Британия, а Новая Зеландия тестирует систему. Европейские страны тоже используют Starlink. Это довольно серьезный удар по репутации Соединенных Штатов.

ТСН.ua уже писал, что европейские страны и Канада активизируют работу над альтернативными системами связи. Но скоро это не произойдет. В частности, Еврокомиссия заявляла, что система IRIS — европейский аналог Starlink — заработает не раньше 2029 года. Система раннего предупреждения о пусках баллистических ракет в Европе появится еще позже — в начале 2030-х годов. Поэтому, учитывая зависимость от американских спутников, европейские чиновники неофициально советуют Зеленскому и украинским чиновникам уменьшить публичную критику Трампа и его команды.

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Однако, с другой стороны, американские СМИ констатируют, что именно публичная информационная кампания Киева, в том числе отождествление решения США ограничить обмен разведданными и скорость работы Starshield с ростом количества убитых и раненых украинцев, заставили Белый дом не просто все отменить, но и публично откреститься от таких действий, сделав крайним. Однако владелец SpaceX еще раз подчеркнул, что «Starshield — это система, контролируемая правительством США, и решать, как ее использовать — их дело», придумав новую причину для обвинений Киева.

«Военные Украины нарушили условия использования Starlink и использовали его для наступательных ударов дронами с целью убийства людей (очевидно в России — Ред.). Этот пробел закрыли на прошлой неделе», — дописал в Х Илон Маск.

Советник украинского президента по оборонным технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов ответил, что еще с февраля этого года все терминалы Starlink над Украиной, включая оккупированные территории, имеют ограничения скорости 70-90 км/ч, а над территорией России Starilnk вообще не работает.

«Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для ударов дистрайками и мидлстрайками», — добавил Бескрестнов.

В пятницу, 23 октября, Дональд Трамп заявлял, что если у Украины есть проблема со связью Starlink, он ее решит. Президент США так и не сказал, звонил ли Илону Маску с просьбой возобновить работу Starshield. Однако ряд американских СМИ сообщил, что такой звонок был. После этого мы увидели, что скорость системы восстановилась. По словам президента Зеленского, это очень важно для фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных шахедов.

Также с высокой долей вероятности можно предположить, что поиск ответственных за ограничение скорости Starlink/Starshield для сил обороны Украины станет предметом расследований в Конгрессе после промежуточных выборов 3 ноября. Ведь по многочисленным соцопросам, республиканцы потеряют большинство в Палате представителей и, возможно, даже и в Сенате. Однако уже сейчас отдельные сенаторы инициировали свои расследования по решениям, ограничившим оборонные способности Украины.

Дата публикации 20:13, 23.10.26 Количество просмотров 3 Почему Белый дом оказывает давление на Зеленского и чего ожидать от США: резонансное интервью Бена Годжеса

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