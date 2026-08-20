Кто отравил Ющенко диоксином: новые детали самого громкого покушения в истории Украины

Кто отравил Виктора Ющенко / © Associated Press

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Отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко осенью 2004 года стало одним из самых резонансных событий в новой истории Украины. По новой версии, это могли сделать люди из его ближайшего окружения.

Об этом заявил бывший глава Секретариата президента Виктор Балога для РБК-Украина.

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Кто отравил Виктора Ющенко: выдвинута новая версия

Кандидата в президенты Виктора Ющенко якобы отравили люди из его ближайшего окружения, которые действовали в интересах иностранных спецслужб. Покушение планировалось как физическое уничтожение политика на фоне жесткого геополитического противостояния между Западом и Востоком.

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Виктор Балога говорит, что имеет исчерпывающее представление о том, как разрабатывалось и воплощалось в жизнь это преступление. Главным пробелом, который позволил злоумышленникам подобраться настолько близко, Балога считает неумение Ющенко критически оценивать собственное окружение.

Отвечая на вопрос о конкретных фигурантах покушения, он открыто указал на Давида Жванию — одного из ближайших соратников Ющенко того времени. Он погиб в мае 2022 года во время артиллерийских обстрелов так называемой «серой зоны» вблизи блокпоста у села Новопокровка в Запорожской области.

По разным версиям, оказаться там Жвания мог якобы из-за того, что хотел с помощью ФСБ бежать в РФ.

Жвания был пророссийским политиком грузинского происхождения. Также он присутствовал на том же ужине, после которого у Ющенко диагностировали поражение токсинами.

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Балога также упомянул о последствиях победы Ющенко на выборах. Тогда в новую властную команду просочилось немало бизнесменов и лиц с сомнительной репутацией. Именно поэтому после того, как он вступил в должность главы Секретариата, Жвании пришлось устроить масштабную кадровую «чистку».

Отравление Виктора Ющенко произошло осенью 2004 года в разгар избирательной кампании. Тогда медики обнаружили в его организме критическую концентрацию диоксина. Несмотря на тяжелые последствия для здоровья, политик смог выиграть президентскую гонку, но дело о покушении на его жизнь до сих пор остается нераскрытым.

Правоохранительные органы не назвали окончательных заказчиков или исполнителей в рамках официального уголовного производства.

Ющенко спрогнозировал упадок России

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что политика Владимира Путина неизбежно ведет Россию к внутренней смуте и дальнейшему распаду. По его словам, вопреки имеющимся финансовым ресурсам для удержания на плаву, экономика государства-агрессора находится в глубокой стагнации и идет в пропасть, а действия Кремля лишь ускоряют деструктивные процессы.

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Ющенко убежден, что после смуты в РФ могут возникнуть полтора-два десятка проектов национального освобождения. В качестве примера он привел более богатые ресурсные регионы, такие как Татарстан, Башкортостан и Якутия, которые способны самостоятельно распоряжаться своими богатствами без Москвы, а также напомнил о сложившемся национальном самосознании в Дагестане и Чечне.

Он подчеркнул, что разные народы РФ не имеют между собой ничего общего — у них отличные вера, язык, история и герои. По мнению экс-президента, порабощенные народы смогут восстать благодаря сохранившемуся национальному стержню — языку, культуре, религии и памяти, как это видно на примере татарского народа.

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