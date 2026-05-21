Кто первым надел вышиванку под пиджак: историки опровергли популярный миф о Франко

Франко / © www.volyn.com.ua

В третий четверг мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. В то же время вокруг одного из самых известных украинских образов — вышиванки под пиджаком — существует немало мифов. Многие украинцы убеждены, что основал такой стиль именно Иван Франко, однако историки называют другое имя.

В канун праздника языковед Мария Словолюб обратила внимание на историю сочетания традиционной вышитой рубашки с европейским костюмом. После этого журналисты 24 Канала решили подробнее исследовать, кто же на самом деле первым начал носить вышиванку под пиджаком.

По словам научной сотрудницы Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского НАН Украины Марины Олейник, древнейшее известное фото с таким образом принадлежит Марку Кропивницкому. Фотография была сделана еще в 1864 году в Бобринце на юге Украины.

Именно поэтому исследователи считают, что первое документально зафиксированное сочетание вышиванки и пиджака принадлежит не Франко.

Иван Франко и популяризация стиля

Иван Франко все же сыграл ключевую роль в популяризации этого стиля. Как отмечает Мария Словолюб, писатель сделал вышитую рубашку под пиджаком узнаваемым элементом образа украинской интеллигенции. Впоследствии такой стиль начали активно подражать деятели культуры и общественные активисты.

Важный вклад в популяризацию вышиванки внес и Михаил Драгоманов, который одним из первых начал совмещать традиционную рубашку с повседневной одеждой. В то же время, настоящей исследовательницей украинской вышивки называют его сестру — Елену Пчилку.

По словам Словолюб, именно благодаря Елене Пчилке украинские орнаменты и традиции вышивки стали известны далеко за пределами Украины.

Сегодня интерес к вышиванкам и традиционной одежде только растет. Мастера все чаще восстанавливают старинные техники, исследуют подлинные орнаменты и воспроизводят древние образцы украинских рубашек.

В то же время исследователи отмечают: следует различать понятия «вышиванка» и «вышитая рубашка». Как объясняет этнологиня Оксана Космина, вышитая рубашка является элементом народного костюма с четкими региональными особенностями, символикой и правилами покроя.

Современная вышиванка — это более широкое понятие, которое охватывает различные виды одежды с вышитыми элементами и позволяет дизайнерам сочетать традиционные мотивы с современной модой.

