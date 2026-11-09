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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Кто поехал на мирные переговоры в Абу-Даби от Украины: список должностных лиц

Украинская делегация уже отправилась в Абу-Даби на переговоры по завершению войны.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Кто будет представлять Украину на мирных переговорах

Кто будет представлять Украину на мирных переговорах / © ТСН

Стало известно, что уже сформирован состав украинской делегации, которая будет представлять страну на трехсторонних переговорах по завершению войны. Встреча состоится 10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби, что в ОАЭ.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина.

Кто представит Украину на мирных переговорах в Абу-Даби

Кроме главы Службы внешней разведки Рустема Умерова, в переговорную группу вошли:

  • глава Офиса Президента Кирилл Буданов;

  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

  • заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий;

  • глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Также к дипломатической группе привлекут профессионального аналитика от СВР.

Трехсторонний консультационный формат с участием Украины, США и РФ пройдет при медиаторстве США. Повестка дня мирных переговоров охватывает четыре ключевых блока:

  1. Внедрение энергетического перемирия — прекращение атак на объекты энергетики и критическую инфраструктуру.

  2. Восстановление безопасного судоходства в Черном море в пределах «зернового коридора».

  3. Решение гуманитарных проблем.

  4. Ускорение процессов обмена военнопленными.

Интересы Вашингтона на встрече будут представлять спецпредставители президента Дональда Трампа — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Переговорную группу от РФ возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В состав российской делегации также включены помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, руководитель ГРУ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Юрий Жигарловский.

НАТО на мирных переговорах будет представлять руководитель аппарата и руководитель Офиса генерального секретаря НАТО Марка Рютте — Джеффри ван Леувен.

На полях саммита будут присутствовать чиновники из ЕС и ведущих европейских государств. В частности, в переговорах примут участие глава кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, главная внешнеполитическая советница главы Европейского совета Антониу Кошта Анна-Мария Бура и советник федерального канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам безопасности и внешней политики Гюнтер Зауттер.

В столицу ОАЭ заранее прибыл советник по нацбезопасности премьер-министра Великобритании Эндрю Бёрнема — Джонатан Пауэлл, но пока неизвестно, примет ли он официальное участие в переговорах.

Как сообщил Рустем Умеров, украинская делегация уже в пути.

Что будет на переговорах в Абу-Даби

Напомним, украинская переговорная делегация направляется в Абу-Даби, где 10-11 ноября состоятся трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Параллельно в Абу-Даби будут находиться представители НАТО, Еврокомиссии и стран формата Е4 — Великобритании, Франции, Германии, Италии, с которыми проведут отдельные координационные встречи.

Умеров подчеркнул, что по поручению президента Владимира Зеленского важно сохранять согласованность позиций и обеспечить участие Европы в дипломатическом процессе.

Руководитель СВР поблагодарил ОАЭ за предоставленную площадку, а также Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за подготовку встречи. Он подчеркнул, что главной целью переговоров является достижение долговременного и устойчивого мира, обеспечение безопасности и создание реальных возможностей для послевоенного восстановления Украины.

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