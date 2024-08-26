Кто помог Дмитруку нелегально уехать за границу: ДБР устанавливает лиц, причастных к бегству нардепа

Народный депутат Артем Дмитрук действительно нелегально покинул Украину, пересек границу. Однако этот факт следует доказать юридически. Тогда, в случае наличия доказательной базы, подозрение объявят не только депутату, но и работникам других служб, способствовавших этому.

Об этом 26 августа в эфире национального телемарафона сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Она заявила, что Государственное бюро расследований подтвердило, что один из действующих народных депутатов действительно нелегально пересек границу и уехал из Украины.

"В Одессе работают оперативные группы ДБР. Туда на место происшествия даже выехали работники центрального аппарата бюро напрямую. И сейчас можно говорить, что установлено: действительно действующий нардеп пересек незаконно и нелегально госграницу. Эти факты уже установлены", — отметила Сапьян.

Следователи устанавливают лиц, которые могли помочь Дмитруку нелегально покинуть страну. В то же время, по словам пресс-секретаря ГБР, пока рано говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы как самому депутату, так и другим лицам, которые, вероятно, были причастны к этому правонарушению.

Пока следствие собирает все данные.

"Один человек не мог просто так взять и пересечь нелегально границу. Но также мы должны понимать, что это нужно доказать юридически. И подозрение объявляется работникам других служб, например, не только действующему депутату, только тогда, когда есть доказательная база", — сказала Сапьян.

Она подчеркнула, что следственно-оперативная группа сделает все возможное для того, чтобы установить тех, кто помогал действующему нардепу нелегально пересечь границу.

"Мы действительно подтверждаем то, что он пересек границу и попал в Молдову. Что касается дальнейшего его передвижения, чтобы не быть голословными или дать не совсем достоверную информацию, попрошу немного подождать. Как только будет понятно, куда и когда именно он улетел, в какое время – Мы обязательно об этом сообщим», – отметила она.

Напомним, народный депутат Артем Дмитрук скрылся из Украины, а правоохранители возбудили дело. Накануне Дмитрий объявил о подозрении в нападениях на граждан.

Где сейчас скандальный нардеп, как объясняет свои действия и говорят украинские правоохранители, рассказали журналисты в эксклюзиве ТСН.ua.

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