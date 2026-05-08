Кто помог Миндичу и Цукерману сбежать?: появилась третья серия пленок по делу "Мидас"

Бизнесмен Тимур Миндич покинул Украину лишь за четыре часа до обысков, а бизнесмен Александр Цукерман срочно выехал в Вену. Новые «пленки» по делу «Мидас» свидетельствуют: топ-фигуранты могли заранее знать о планах правоохранителей. Журналисты раскрыли роль чиновников в спасении бизнесменов от НАБУ.

Об этом сообщила «Украинская правда», которая опубликовала третью часть так называемых «пленок Миндича».

В ноябре 2025 года издание информировало, что возможным источником утечки информации о начале операции «Мидас» мог быть заместитель руководителя САП Андрей Синюк. В то же время сами фигуранты в интервью УП уверяли, что покинули страну заранее и без спешки. Однако материалы операции, которые оказались в распоряжении редакции, могут свидетельствовать об обратном.

Журналист УП Михаил Ткач зачитал расшифровку разговора, который состоялся в сентябре 2025 года между другими фигурантами дела «Мидас» о коррупции в энергетике Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым. Диалог состоялся за два месяца до начала опции НАБУ и САП.

Миронюк в разговоре рассуждал о том, что в то время заместителя руководителя САП Андрея Синюка нельзя использовать постоянно, а надо держать «про запас» и использовать только в сверхважных ситуациях, чтобы тот помогал и «подсвечивал».

Миронюк: а что с этим новым делом, которое висело в реестре? Они разобрались, что это?

Басов: Видимо, есть что-то по клапанам. Они ездили, говорили с этим замом, с этим САПом. (По словам Ткача, речь идет о Синюке).

Миронюк: Это вот этот, который Олега? (Ткач предположил, что речь может идти о заместителе руководителя Офиса президента Олеге Татарове).

Басов: Да, ну и Олег у него играл в том числе.

Миронюк: Да.

Басов: Все там с ним работали, пили, ели и деньги делили, поэтому формат отношений понятный, нормальный, такой мужской. Но он говорит, что готов им помогать и подсвечивать, что-то рассказывать и так далее. Вопрос — надо определиться, что-то с ним делать или не делать. И я думаю, что этот контакт все-таки надо оставить. Ну, грубо говоря, для себя. Чтобы был на всякий случай.

Миронюк: Конечно.

Басов: То есть не использовать его каждый день для каких-то текущих дел.

Миронюк: Ну, сажать его на каждый.

Басов: Ну и сажать его, вопрос, чтобы не получилось так, чтобы он не вел какие-то двойные игры: документирование, получение зарплат и других вещей. Наверное, логичнее было бы его проверить и впервые сделать историю, которая нас вообще не касается. Чтобы кто-то под какие-то вещи попытался что-то «порешать» там другие абсолютно, вот путем пойти.

Судя по разговору, Миронюк и Басов не очень доверяют Синюку и обсуждают пути его проверки в других ситуациях, которые могут касаться официальных расследований НАБУ и САП.

Миронюк: Ну, они же его лучше чувствуют в конце концов. Но документировать людей, которые тебя уже знают больше, чем хотелось бы — тоже такое себе.

Басов: Ну, они же на полиграф, когда идут, они же все рассказывают. Они там не врут, и те, кто туда пошли — не ангелы.

Миронюк: То есть их это уже не смущает.

Басов: Не смущает, они знают обо всех деталях.

Миронюк: Ну, не все, не все — в рамках поставленных вопросов.

Басов: Ну, то есть процесс там можем начинать.

Миронюк: Ну, давайте понемногу начнем. Контакт хороший, терять смысла нет. И тут вы правы. Прыгать туда с головой тоже.

Журналист предполагает, что Миронюк и Басов снова говорят о том, что контакт с Синюком является очень важным, который надо не потерять и в конце концов использовать.

Басов: Ну, как со Стасом (по словам Ткача, речь идет о Станиславе Гущесове — экс-начальнике прокуратуры Черниговской области, ныне советнике НАЭК «Энергоатом»). Он мне тоже говорил, что теоретически правильно использовать его только в крайнем случае, когда вопрос безопасности собственной стоит, а в других случаях не лезть.

Миронюк: Давайте со Стасом определимся, мы оставляем все так, как было у Сергея историю?

Басов: Думаю, да.

После этого разговор перешел на другие темы.

В середине 2022 года генпрокурор Андрей Костин назначил Синюка заместителем руководителя САП. С тех пор источники УП в правоохранительных органах не раз заявляли о возможных связях Синюка с представителями власти, в частности с Татаровым.

В середине 2025 года фигуранты дела «Мидас» уже упоминали Синюка как потенциальный источник информации, говорили о его контактах с неким Олегом и отмечали, что использовать его следует только в исключительных случаях.

Похоже, именно такой случай и наступил. 16 октября, через три недели после упомянутого разговора, Синюк вошел во внутреннюю базу антикоррупционных органов и начал проверять, фигурируют ли в уголовных производствах уже хорошо известные фамилии.

Ткач зачитал протокол официальных материалов дела «Мидас». Осмотром указанных файлов установлено, что 16.10.2025 года в 12:25 в уголовном производстве и в 12:27 другое уголовное производство просмотрел пользователь Андрей Синюк, который согласно материалам уголовного производства не входит в состав прокуроров.

«В ходе осмотра экспортного файла установлено, что 16.10.2025 года в 12:27 пользователь Андрей Синюк осуществил просмотр участников уголовного производства — юридические и физические лица, которые заведены по состоянию на дату просмотра в систему и являются лицами, действия которых проверяются в уголовном производстве, которые находятся в информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования в уголовном производстве».

Далее детективы НАБУ определили, каких именно участников уголовного производства в системе просматривал Синюк. Среди них люди, которые впоследствии стали фигурантами операции «Мидас»:

Якоб Хартмут,

Светлана Гринчук,

Александр Цукерман,

Герман Галущенко,

Анатолий Коваль,

Игорь Фурсенко,

Олеся Устименко,

Людмила Зорина,

Александра Фурсенко,

АО НАЭК «Энергоатом»,

Игорь Миронюк.

Дмитрий Басов.

26 октября, через 10 дней после того, как Синюк искал во внутренней системе Цукермана, вероятный помощник или водитель бизнесмена Владимир Цибульский позвонил людям из своего окружения и сообщил, что должен срочно ехать из Украины в Вену вместе со своим шефом, вероятно, Цукерманом.

Цибульский: Вот шеф позвонил 10 минут назад, говорит: «Собирайся, мы едем на Паланку» (Пункт пересечения с Молдовой). Мне надо быть уже утром в аэропорту в Вене. Завтра. Б*я, так я говорю ему, я только рюмку налил. «Оставь рюмку, быстро собирайся, я тебя жду через полчаса».

Собеседник: Ну видишь, ты настоящий водитель.

27 октября Цибульскому в 7 утра позвонила женщина.

Цыбульский: Таки вот забылся. Ну, не забылся, а не было времени порыться. Вчера чего так долго задержались? Там у Шуры еще была встреча (вероятно, имеется в виду Цукерман). Там, получается, какие-то документы передавали, вот же срочно все. А сегодня, получается, в 10 уже какая-то встреча в Вене. И он говорит: «Вовка, давай уже поедем». Говорю шефу: «Не вопрос. В выходной день — два счетчика, а сегодня же праздник — вообще три счетчика».

Женщина: А во сколько у него самолет? Это где-то вечером?

Цибульский: Не знаю, у него еще вчера вечером в 10 часов здесь встреча была, на Паланке. Он говорит: надо быть ровно в 10. Мы приехали без пяти десять.

Женщина: Молодцы.

По словам Ткача, далее, очевидно, Цукерман из Вены улетел в Израиль. Когда его там нашли журналисты, бизнесмен отрицал побег и сказал, что это была плановая поездка.

В ноябре прошлого года УП обнародовала материал о Синюке. В нем говорилось о подозрительном поведении заместителя руководителя САП, в частности о законспирированных встречах, среди которых — контакты с соседом Миндича.

В комментарии для УП Синюк уверял, что не ознакамливался с материалами, связанными с Миндичем, «Энергоатомом» или другими возможными фигурантами дела. Также он утверждал, что не знал и о самих уголовных производствах.

«Я не участвовал ни в каких мероприятиях, материалов не изучал», — отметил Синюк.

Впоследствии он покинул пост в САП. В то же время руководители антикоррупционных органов неоднократно заявляли, что возможная утечка информации фигурантам дела расследуется в рамках уголовного производства.

Как следует из части материалов дела, которые оказались в распоряжении УП, антикоррупционным органам все же удалось получить определенные доказательства возможной утечки информации и вероятных связей фигурантов с Синюком. В то же время пока неизвестно, достаточно ли этих материалов для объявления ему подозрения.

Кроме того, журналистам пока не известно, смогли ли НАБУ и САП выяснить, почему Миндич ночью, всего за четыре часа до прихода правоохранителей с обысками, решил покинуть Украину. Сам Миндич, как и Цукерман, настаивал, что его выезд был запланированным.

Напомним, в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана, которые фигурируют в деле об «откатах» в «Энергоатоме». Оба фигуранта, которые имеют гражданство Израиля, сейчас находятся за границей: Миндич выехал в Польшу перед обысками как многодетный отец, а Цукерман покинул Украину по иностранному паспорту.

В январе 2026 года НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и Цукермана, подозреваемых в коррупционном деле «Мидас».

В марте стало известно, что Украина официально направила Израилю запрос на экстрадицию Миндича. Процесс подготовки затянулся из-за необходимости исправления ошибок в документах НАБУ, после чего материалы были расширены до 24 томов и переведены. Полный пакет документов уже находится на рассмотрении израильского Министерства юстиции.

