Кто помог Миндичу и Цукерману сбежать?: появилась третья серия пленок по делу "Мидас"

Расшифровки новых пленок проливают свет на то, как высокопоставленные чиновники могли помочь бизнесменам избегать задержаний.

Тимур Миндич и Александр Цукерман / © ТСН

Бизнесмен Тимур Миндич покинул Украину лишь за четыре часа до обысков, а бизнесмен Александр Цукерман срочно выехал в Вену. Новые «пленки» по делу «Мидас» свидетельствуют: топ-фигуранты могли заранее знать о планах правоохранителей. Журналисты раскрыли роль чиновников в спасении бизнесменов от НАБУ.

Об этом сообщила «Украинская правда», которая опубликовала третью часть так называемых «пленок Миндича».

В ноябре 2025 года издание информировало, что возможным источником утечки информации о начале операции «Мидас» мог быть заместитель руководителя САП Андрей Синюк. В то же время сами фигуранты в интервью УП уверяли, что покинули страну заранее и без спешки. Однако материалы операции, которые оказались в распоряжении редакции, могут свидетельствовать об обратном.

Журналист УП Михаил Ткач зачитал расшифровку разговора, который состоялся в сентябре 2025 года между другими фигурантами дела «Мидас» о коррупции в энергетике Игорем Миронюком и Дмитрием Басовым. Диалог состоялся за два месяца до начала опции НАБУ и САП.

Миронюк в разговоре рассуждал о том, что в то время заместителя руководителя САП Андрея Синюка нельзя использовать постоянно, а надо держать «про запас» и использовать только в сверхважных ситуациях, чтобы тот помогал и «подсвечивал».

  • Миронюк: а что с этим новым делом, которое висело в реестре? Они разобрались, что это?

  • Басов: Видимо, есть что-то по клапанам. Они ездили, говорили с этим замом, с этим САПом. (По словам Ткача, речь идет о Синюке).

  • Миронюк: Это вот этот, который Олега? (Ткач предположил, что речь может идти о заместителе руководителя Офиса президента Олеге Татарове).

  • Басов: Да, ну и Олег у него играл в том числе.

  • Миронюк: Да.

  • Басов: Все там с ним работали, пили, ели и деньги делили, поэтому формат отношений понятный, нормальный, такой мужской. Но он говорит, что готов им помогать и подсвечивать, что-то рассказывать и так далее. Вопрос — надо определиться, что-то с ним делать или не делать. И я думаю, что этот контакт все-таки надо оставить. Ну, грубо говоря, для себя. Чтобы был на всякий случай.

  • Миронюк: Конечно.

  • Басов: То есть не использовать его каждый день для каких-то текущих дел.

  • Миронюк: Ну, сажать его на каждый.

  • Басов: Ну и сажать его, вопрос, чтобы не получилось так, чтобы он не вел какие-то двойные игры: документирование, получение зарплат и других вещей. Наверное, логичнее было бы его проверить и впервые сделать историю, которая нас вообще не касается. Чтобы кто-то под какие-то вещи попытался что-то «порешать» там другие абсолютно, вот путем пойти.

Судя по разговору, Миронюк и Басов не очень доверяют Синюку и обсуждают пути его проверки в других ситуациях, которые могут касаться официальных расследований НАБУ и САП.

  • Миронюк: Ну, они же его лучше чувствуют в конце концов. Но документировать людей, которые тебя уже знают больше, чем хотелось бы — тоже такое себе.

  • Басов: Ну, они же на полиграф, когда идут, они же все рассказывают. Они там не врут, и те, кто туда пошли — не ангелы.

  • Миронюк: То есть их это уже не смущает.

  • Басов: Не смущает, они знают обо всех деталях.

  • Миронюк: Ну, не все, не все — в рамках поставленных вопросов.

  • Басов: Ну, то есть процесс там можем начинать.

  • Миронюк: Ну, давайте понемногу начнем. Контакт хороший, терять смысла нет. И тут вы правы. Прыгать туда с головой тоже.

Журналист предполагает, что Миронюк и Басов снова говорят о том, что контакт с Синюком является очень важным, который надо не потерять и в конце концов использовать.

  • Басов: Ну, как со Стасом (по словам Ткача, речь идет о Станиславе Гущесове — экс-начальнике прокуратуры Черниговской области, ныне советнике НАЭК «Энергоатом»). Он мне тоже говорил, что теоретически правильно использовать его только в крайнем случае, когда вопрос безопасности собственной стоит, а в других случаях не лезть.

  • Миронюк: Давайте со Стасом определимся, мы оставляем все так, как было у Сергея историю?

  • Басов: Думаю, да.

После этого разговор перешел на другие темы.

В середине 2022 года генпрокурор Андрей Костин назначил Синюка заместителем руководителя САП. С тех пор источники УП в правоохранительных органах не раз заявляли о возможных связях Синюка с представителями власти, в частности с Татаровым.

В середине 2025 года фигуранты дела «Мидас» уже упоминали Синюка как потенциальный источник информации, говорили о его контактах с неким Олегом и отмечали, что использовать его следует только в исключительных случаях.

Похоже, именно такой случай и наступил. 16 октября, через три недели после упомянутого разговора, Синюк вошел во внутреннюю базу антикоррупционных органов и начал проверять, фигурируют ли в уголовных производствах уже хорошо известные фамилии.

Ткач зачитал протокол официальных материалов дела «Мидас». Осмотром указанных файлов установлено, что 16.10.2025 года в 12:25 в уголовном производстве и в 12:27 другое уголовное производство просмотрел пользователь Андрей Синюк, который согласно материалам уголовного производства не входит в состав прокуроров.

«В ходе осмотра экспортного файла установлено, что 16.10.2025 года в 12:27 пользователь Андрей Синюк осуществил просмотр участников уголовного производства — юридические и физические лица, которые заведены по состоянию на дату просмотра в систему и являются лицами, действия которых проверяются в уголовном производстве, которые находятся в информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования в уголовном производстве».

Далее детективы НАБУ определили, каких именно участников уголовного производства в системе просматривал Синюк. Среди них люди, которые впоследствии стали фигурантами операции «Мидас»:

  • Якоб Хартмут,

  • Светлана Гринчук,

  • Александр Цукерман,

  • Герман Галущенко,

  • Анатолий Коваль,

  • Игорь Фурсенко,

  • Олеся Устименко,

  • Людмила Зорина,

  • Александра Фурсенко,

  • АО НАЭК «Энергоатом»,

  • Игорь Миронюк.

  • Дмитрий Басов.

26 октября, через 10 дней после того, как Синюк искал во внутренней системе Цукермана, вероятный помощник или водитель бизнесмена Владимир Цибульский позвонил людям из своего окружения и сообщил, что должен срочно ехать из Украины в Вену вместе со своим шефом, вероятно, Цукерманом.

  • Цибульский: Вот шеф позвонил 10 минут назад, говорит: «Собирайся, мы едем на Паланку» (Пункт пересечения с Молдовой). Мне надо быть уже утром в аэропорту в Вене. Завтра. Б*я, так я говорю ему, я только рюмку налил. «Оставь рюмку, быстро собирайся, я тебя жду через полчаса».

  • Собеседник: Ну видишь, ты настоящий водитель.

27 октября Цибульскому в 7 утра позвонила женщина.

  • Цыбульский: Таки вот забылся. Ну, не забылся, а не было времени порыться. Вчера чего так долго задержались? Там у Шуры еще была встреча (вероятно, имеется в виду Цукерман). Там, получается, какие-то документы передавали, вот же срочно все. А сегодня, получается, в 10 уже какая-то встреча в Вене. И он говорит: «Вовка, давай уже поедем». Говорю шефу: «Не вопрос. В выходной день — два счетчика, а сегодня же праздник — вообще три счетчика».

  • Женщина: А во сколько у него самолет? Это где-то вечером?

  • Цибульский: Не знаю, у него еще вчера вечером в 10 часов здесь встреча была, на Паланке. Он говорит: надо быть ровно в 10. Мы приехали без пяти десять.

  • Женщина: Молодцы.

По словам Ткача, далее, очевидно, Цукерман из Вены улетел в Израиль. Когда его там нашли журналисты, бизнесмен отрицал побег и сказал, что это была плановая поездка.

В ноябре прошлого года УП обнародовала материал о Синюке. В нем говорилось о подозрительном поведении заместителя руководителя САП, в частности о законспирированных встречах, среди которых — контакты с соседом Миндича.

В комментарии для УП Синюк уверял, что не ознакамливался с материалами, связанными с Миндичем, «Энергоатомом» или другими возможными фигурантами дела. Также он утверждал, что не знал и о самих уголовных производствах.

«Я не участвовал ни в каких мероприятиях, материалов не изучал», — отметил Синюк.

Впоследствии он покинул пост в САП. В то же время руководители антикоррупционных органов неоднократно заявляли, что возможная утечка информации фигурантам дела расследуется в рамках уголовного производства.

Как следует из части материалов дела, которые оказались в распоряжении УП, антикоррупционным органам все же удалось получить определенные доказательства возможной утечки информации и вероятных связей фигурантов с Синюком. В то же время пока неизвестно, достаточно ли этих материалов для объявления ему подозрения.

Кроме того, журналистам пока не известно, смогли ли НАБУ и САП выяснить, почему Миндич ночью, всего за четыре часа до прихода правоохранителей с обысками, решил покинуть Украину. Сам Миндич, как и Цукерман, настаивал, что его выезд был запланированным.

Напомним, в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана, которые фигурируют в деле об «откатах» в «Энергоатоме». Оба фигуранта, которые имеют гражданство Израиля, сейчас находятся за границей: Миндич выехал в Польшу перед обысками как многодетный отец, а Цукерман покинул Украину по иностранному паспорту.

В январе 2026 года НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и Цукермана, подозреваемых в коррупционном деле «Мидас».

В марте стало известно, что Украина официально направила Израилю запрос на экстрадицию Миндича. Процесс подготовки затянулся из-за необходимости исправления ошибок в документах НАБУ, после чего материалы были расширены до 24 томов и переведены. Полный пакет документов уже находится на рассмотрении израильского Министерства юстиции.

