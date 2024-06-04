Кто попытается незаконно пересечь границу в Черновицкой области – попадет в ТЦК

В Черновицкой области задержанных при попытке незаконного пересечения границы мужчин будут доставлять сразу в ТЦК. Но это возможно только при условии, что человек находится в розыске Нацполиции.

Об этом рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, сообщает "Суспільне".

Если работники пограничной службы задерживают мужчину за попытку незаконно пересечь границу, то имеют право вызвать полицию. Полицейские могут провести административное задержание военнообязанного и доставить его в ближайшее отделение ТЦК, однако только тогда, когда человек находится в розыске Нацполиции.

Это одно из новшеств, предусмотренное постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

"Раньше на всех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК”, – рассказал Заруднев.

Он добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками ТЦК существовала и до нового закона о мобилизации, но сейчас улучшилось.

К слову, ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, действительно ли пограничники минируют берега реки Тиса.

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