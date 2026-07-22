Кто потеряет бронирование с 1 сентября: ответ юриста

Мобилизация 2026 / © ТСН

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Решения о критичности некоторых предприятий будут действовать до 1 сентября. Поэтому украинцы, работающие на этих предприятиях и имеющие бронирование, могут его потерять.

Об этом рассказал юрист ЮК «Приходько и партнеры» Николай Сиренко в комментарии «РБК-Украина».

Он пояснил, что бронирование не может действовать дольше, чем решение о критичности.

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Юрист напомнил, что, по решению Кабмина, предприятия, имевшие критичность по состоянию на 2 июня 2026 года, сохраняют его в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Ограничение не касается предприятий оборонного комплекса, а также компаний, которые до 10 августа представят необходимую отчетность и будут отвечать обновленным критериям.

Сиренко уточнил: если предприятие не получило документа об отмене критичности, бронирование остается в силе.

Ранее мы писали, что действительно происходит с новым порядком бронирования от мобилизации и зачем власти готовят ревизию критических предприятий.

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Также ранее в СМИ сообщили, что на Ставке Верховного главнокомандующего решили запретить бронирование в «Дії».

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