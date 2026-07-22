ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
368
Время на прочтение
1 мин

Кто потеряет бронирование с 1 сентября: ответ юриста

Украинцы, имеющие бронь от мобилизации, рискуют потерять ее уже с 1 сентября 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Мобилизация 2026

Мобилизация 2026 / © ТСН

Решения о критичности некоторых предприятий будут действовать до 1 сентября. Поэтому украинцы, работающие на этих предприятиях и имеющие бронирование, могут его потерять.

Об этом рассказал юрист ЮК «Приходько и партнеры» Николай Сиренко в комментарии «РБК-Украина».

Он пояснил, что бронирование не может действовать дольше, чем решение о критичности.

Юрист напомнил, что, по решению Кабмина, предприятия, имевшие критичность по состоянию на 2 июня 2026 года, сохраняют его в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Ограничение не касается предприятий оборонного комплекса, а также компаний, которые до 10 августа представят необходимую отчетность и будут отвечать обновленным критериям.

Сиренко уточнил: если предприятие не получило документа об отмене критичности, бронирование остается в силе.

Ранее мы писали, что действительно происходит с новым порядком бронирования от мобилизации и зачем власти готовят ревизию критических предприятий.

Также ранее в СМИ сообщили, что на Ставке Верховного главнокомандующего решили запретить бронирование в «Дії».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
368
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie