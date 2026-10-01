Кто потеряет отсрочку от мобилизации в октябре: основные причины и детали автоматической отмены

Отсрочка от мобилизации

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Военнообязанные, имеющие действующую отсрочку в октябре, могут ее потерять по определенным причинам. В постановлении Кабинета министров №560 названы категории мужчин, которые могут потерять освобождение от мобилизации при условии совершения нарушений.

Если система не находит подтверждения отсрочки, она отменяет ее автоматически. В каких случаях отсрочку могут отменить, рассказал адвокат Алексей Мендрух в Instagram.

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Какие причины для потери отсрочки

Одна из категорий мужчин, которая может потерять отсрочку, — это многодетные родители, которые не платят алименты и имеют долг за три месяца. Это предусмотрено законодательным актом об отсрочке: разрешено отменять или не продолжать освобождение от мобилизации, если у человека задолженность по уплате алиментов превышает сумму за три месяца.

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Адвокат отметил, что отмена отсрочки происходит автоматически.

«Система время от времени проверяет ваше увольнение. Если она не находит подтверждения или оснований для предоставления вам отсрочки, или для продления, она просто отменяет ее и она может у вас исчезнуть. Просто вот вы просыпаетесь утром, обновляете Резерв+ и больше его не видите», — объяснил адвокат Мендрух.

Еще одной причиной потери отсрочки является то, что старший ребенок достиг 18-летнего возраста. В таких условиях освобождение от призыва будет аннулировано и исчезнет из электронного военно-учетного документа.

Еще одним основанием для отмены отсрочки является то, когда мужчины, обладающие инвалидностью, но не явившиеся вовремя на повторный осмотр. Это не касается граждан, имеющих пожизненный статус. Право на отсрочку действует до тех пор, пока действует заключение об инвалидности.

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Медики устанавливают такому лицу дату нового обзора, после которого решения могут быть продлены. Если человек не пришел, он теряет право на отсрочку.

Еще одна категория военнообязанных, которые могут потерять отсрочку, — это студенты, соискатели профессионального, профессионального технического, профессионального, высшего и высшего образования, которые перешли из дуальной или дневной формы обучения на заочное. Отсрочки также не будет у тех, кто взял академотпуск.

Отдельной категорией являются те, кто ухаживает за больной женой, мужем, ребенком или своим отцом или матерью, или отцом или матери жены. Отсрочка исчезает, когда мужчина воспитывает ребенка с инвалидностью, но ему исполняется 18 лет.

К тому же освобождение от мобилизации отменят, если исчезнет заболевание ребенка, за которым ухаживал военнообязанный.

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«У нас есть документ, подтверждающий необходимость ухода. Это заключение врачебной консультативной комиссии. Сейчас единственная форма №080-4/о. Вы получили этот документ на год. Если год закончился и человек его не продлил, или он уже не нуждается в уходе, то и отсрочки, конечно, у вас не будет», — объяснил эксперт.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Сумском областном ТЦК сообщили однако, что наличие второго паспорта не освобождает украинцев от мобилизации. Для людей с двумя гражданствами действуют такие же правила и законы, как и для всех других военнообязанных.

Ранее мы писали о том, как снять статус «в розыске», если ТЦК не формирует штраф в «Резерв+».

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