Кто празднует именины в феврале 2022 года: кого приветствовать, как назвать ребенка

Узнайте, кто празднует именины в феврале 2022 года и как назвать ребенка, родившегося в этом месяце.
День Ангела в христианстве - чествование святого покровителя, имя которого человек носит. В жизни каждого православного именины играют очень важное значение. При крещении ребенок получает имя в честь небесного покровителя, который станет его покровителем. С давних времен христиане пытались называть детей согласно тому, память которого святого в этот день чтят.
С помощью церковного календаря именин можно узнать, как назвать в феврале мальчика или девочку.
Мужские и женские именины в феврале 2022
- 1 февраля: Макар, Антон, Петр, Николай, Федор
- 2 февраля: Семен, Павел, Инна
- 3 февраля: Максим, Иван, Евгений, Илья, Анна, Анастасия
- 4 февраля: Георгий, Леонтий, Иван, Макар, Петр, Николай, Тимофей, Анастасия
- 5 февраля: Геннадий, Владимир, Иван, Федор, Екатерина
- 6 февраля: Павел, Денис, Тимофей, Иван, Николай, Ксения
- 7 февраля: Борис, Анатолий, Василий, Владимир, Виталий, Дмитрий, Григорий, Петр, Александр
- 8 февраля: Иван, Аркадий, Семен, Петр, Федор, Мария
- 9 февраля: Иван, Дмитрий, Петр
- 10 февраля: Георгий, Владимир, Ольга
- 11 февраля: Константин, Дмитрий, Роман, Иван
- 12 февраля: Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим
- 13 февраля: Иван, Виктор, Никита, Илья
- 14 февраля: Николай, Василий, Семен, Петр, Тимофей
- 15 февраля: Василий
- 16 февраля: Василий, Владимир, Тимофей, Михаил, Иван, Николай, Роман, Павел, Семен, Анна
- 17 февраля: Андрей, Борис, Аркадий, Василий, Дмитрий, Георгий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Алексей, Александр, Сергей, Петр, Федор, Юрий, Анна, Екатерина
- 18 февраля: Антон, Макар, Михаил, Василиса, Александра
- 19 февраля: Анатолий, Дмитрий, Василий, Иван, Александр, Максим, Мария, Кристина
- 20 февраля: Александр, Алексей, Петр
- 21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
- 22 февраля: Василий, Иван, Геннадий
- 23 февраля: Антон, Аркадий, Василий, Иван, Геннадий, Григорий, Анна, Галина, Валентина
- 24 февраля: Дмитрий, Всеволод
- 25 февраля: Антон, Алексей, Евгений, Мария
- 26 февраля: Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Тимофей, Павел, Анна, Вера, Зоя, Светлана, Ирина
- 27 февраля: Кирилл, Константин, Георгий, Михаил.
- 28 февраля: Иван, Николай, Михаил, Павел, Алексей, Семен, Петр, София