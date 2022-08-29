Кто празднует именины в сентябре 2022 года: кого приветствовать, как назвать ребенка

Какие именины празднуют в сентябре 2022 года и как назвать родившихся в этом месяце мальчика или девочку — читайте в материале ТСН.ua.
С помощью церковного календаря именин можно узнать, как назвать мальчика или девочку в сентябре.
Мужские и женские именины в сентябре 2022 года.
1 сентября: Николай, Андрей, Феофан, Тимофей, Фекла.
2 сентября: Владимир, Виктор, Иоанн, Дементий, Никон, Максим, Феодор, Тимофей.
3 сентября: Дорофей, Александр, Ефрем, Павел, Марфа.
4 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Василий, Ерофий, Гавриил, Илларион, Иоанн, Михаил, Макар, Феликс, Феодор, Ариадна.
5 сентября: Павел, Николай, Ириней, Иоанн, Ефрем.
6 сентября: Петр, Георгий, Арсений.
7 сентября: Владимир, Варфоломей, Иоанн, Епифан, Моисей.
8 сентября: Петр, Георгий, Димитрий, Виктор, Адриан, Наталья, Мария.
9 сентября: Мефодий, Дмитрий, Иван, Владимир, Александр, Михаил, Савва, Никон, Степан, Анфиса.
10 сентября: Василий, Демид, Георгий, Илларион, Иоанн, Леонтий, Лаврентий, Моисей, Макар, Павел, Николай, Серафим, Савва, Стефан, Сергей, Феодосий, Феодор, Анна.
11 сентября: Иоанн.
12 сентября: Арсений, Александр, Гавриил, Афанасий, Даниил, Григорий, Дионисий, Иоанн, Ефрем, Леонид, Игнатий, Никодим, Макар, Петр, Павел, Спиридон, Савва, Христофор, Феодор, Иаков, Елизавета.
13 сентября: Владимир, Александр, Дмитрий, Геннадий, Михаил, Иван, Мирон.
14 сентября: Семен, Татиана, Марфа, Наталья.
15 сентября: Антоний, Анатолий, Виктор, Василий, Герман, Владимир, Иоанн, Демид, Михаил, Леонид, Павел, Николай, Петр, Феодор, Степан, Феодот, Феодосий, Юлиан, Филипп, Серафима, Руфина, Ксения.
16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Дорофий, Владимир, Иоанн, Ефим, Константин, Илья, Николай, Михаил, Роман, Петр, Феоктист, Сергей, Филипп, Феофан, Харитон, Домна, Василиса.
17 сентября: Александр, Аким, Василий, Афанасий, Григорий, Василий, Иван, Михаил, Митрофан, Николай, Моисей, Петр, Стефан, Симон, Юлиан, Феодор, Елена.
18 сентября: Алексей, Авдей, Глеб, Афанасий, Давид, Захар, Ефим, Максим, Феодор, Раиса, Ираида, Елизавета.
19 сентября: Архип, Андрей, Давид, Всеволод, Димитрий, Дионисий, Кирилл, Иоанн, Макар, Константин, Михаил, Текла.
20 сентября: Андрей, Александр, Григорий, Василий, Евгений, Лев, Иван, Лука, Михаил, Макар, Пахомий, Николай, Савва, Петр, Стефан.
21 сентября: Георгий, Иоанн.
22 сентября: Александр, Аким, Алексей, Василий, Афанасий, Дмитрий, Григорий, Захар, Никита, Иосиф, Феодосий, Сергей, Харитон, Феофан, Анна.
23 сентября: Василий, Андрей, Глеб, Гавриил, Иван, Евгений, Климент, Касьян, Николай, Константин, Петр, Павел, Семен, Татиана.
24 сентября: Герман, Виктор, Ия, Дмитрий, Лев, Карп, Роман, Николай, Сергей.
25 сентября: Афанасий, Алексей, Иван, Даниил, Николай, Никодим, Семен, Юлиан, Феодор.
26 сентября: Валериан, Александр, Илья, Ерофий, Лукьян, Леонтий, Петр, Николай, Юлиан, Стефан.
27 сентября: Николай, Иван.
28 сентября: Валериан, Андрей, Герасим, Виссарион, Дмитрий, Григорий, Иоанн, Иосиф, Игнатий, Леонид, Максим, Макар, Никита, Петр, Николай, Стефан, Порфирий, Яков, Федот, Мария, Людмила, Евдокия.
29 сентября: Виктор, Алексей, Дорофий, Григорий, Сергей, Иосиф, Людмила.
30 сентября: Иван, Илья, Никодим, Серафим, Павел, Феодосий, София, Александра, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.