Кто реально контролирует украинскую таможню: в Минфине удивили ответом

Какие именно правоохранительные органы контролируют таможню, Марченко ответил "все".

В Министерстве финансов рассказали, что наибольшее влияние на таможню оказывают правоохранительные органы.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

На уточняющий вопрос, какие именно правоохранительные органы контролируют таможню, Марченко ответил "все". Как он объяснил, просто "одни в меньшей степени, а другие в большей степени".

"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины — все они имеют непосредственное отношение к таможне", — подчеркнул министр.

На вопрос журнилистки, оказывает ли влияние на таможню заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, Марченко ответил, что он не может сказать, какова роль Татарова в управлении таможней.

К слову, Государственная таможенная служба, Государственная налоговая служба координируются Кабинетом министров через министра финансов.

Напомним, ранее в Минфине объяснили, почему США выгодно предоставлять Украине оружие, а не деньги.

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