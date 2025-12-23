Кто решает, кому выключить свет: энергетик назвал главную причину "несправедливых" графиков

Энергетик развеял мифы о несправедливых отключениях света

Пока соцсети разражаются возмущением относительно того, почему одни сидят в темноте по 10 часов, а в окнах напротив светится, энергетики отмечают: графики формируются не по принципу «нравится — не нравится», а на основе физики и схем питания.

Об этом рассказал старший диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Токарь в интервью LB.ua.

Феномен «соседнего дома»

По словам специалиста, ключевую роль играет то, к какой именно трансформаторной подстанции (ТП) подключено ваше здание. Если от этой линии питается критическая инфраструктура — больница, котельная или насосная станция — ее просто технически невозможно выключить, не обесточив важный объект.

«Котельные, больницы и тому подобное никто тушить не будет. Некоторые потребители подключились к ТП, от которых они питаются», – объяснил диспетчер.

Кто контролирует справедливость

За тем, чтобы «блатных» домов было меньше, следит Госэнергонадзор . Инспекторы должны обнаруживать жилые дома, которые «сидят» на линиях с критической инфраструктурой, и при технической возможности переключать их на обычные линии, подпадающие под графики.

Именно этот орган должен контролировать местные облэнерго и спрашивать, почему распределение между очередями происходит неравномерно.

Почему страдают целые регионы

Токарь также объяснил, почему в одних областях света больше, а в других меньше. Проблема кроется в дефиците генерации и повреждении магистральных сетей. Перебросить электроэнергию на сотни километров иногда физически невозможно.

Энергетик привел простую аналогию: «Попробуйте подключить газонокосилку по кабелю длиной, скажем, 200 м: займется и розетка, и кабель».

Так же и с энергосистемой: даже если где-то ток есть, «доставить» его в дефицитный регион из-за разбомбленных линий не получится.

Кто составляет графики

Диспетчер четко разграничивал зоны ответственности:

"Укрэнерго" лишь определяет объем дефицита (например, дает команду выключить две очереди).

Облэнерго решают, кого именно и когда выключать и составляют почасовые графики для потребителей.

Напомним, россияне обстреляли критическую инфраструктуру Украины, что привело к обесточениям во многих областях. Эксперты спрогнозировали, будут ли украинцы со светом на Рождество и Новый год.