Игорь Смелянский / © УНИАН

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Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора «Укрпочты», несмотря на решение Нацбанка о его профессиональной непригодности.

Соответствующее заявление было опубликовано в компании в среду, 1 июля.

«Генеральный директор АО „Укрпочта“ Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Спасибо за внимание к этому вопросу», — говорится в сообщении.

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Также там добавили, что отделения «Укрпочты» работают в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

Скандал вокруг Игоря Смилянского — что известно

На днях Национальный банк Украины обвинил генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского в том, что он не отвечает требованиям профессиональной пригодности. В НБУ обязали компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней. В финансовом учреждении «Укрпочта» официально называют убыточной.

Сам Смелянский в своем стиле отреагировал на решение НБУ и обвинил руководство Нацбанка в предвзятости и попытке сорвать запуск почтового банка, к созданию которого компания подошла вплотную.

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