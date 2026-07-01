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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
154
Время на прочтение
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Кто руководит «Укрпочтой»: приняли окончательное решение по Смелянскому — заявление компании

В «Укрпочте» поблагодарили за внимание к вопросу и заявили, что Смелянский остается в должности руководителя в соответствии с законодательством.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Игорь Смелянский

Игорь Смелянский / © УНИАН

Игорь Смелянский продолжает исполнять обязанности генерального директора «Укрпочты», несмотря на решение Нацбанка о его профессиональной непригодности.

Соответствующее заявление было опубликовано в компании в среду, 1 июля.

«Генеральный директор АО „Укрпочта“ Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Спасибо за внимание к этому вопросу», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что отделения «Укрпочты» работают в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

Скандал вокруг Игоря Смилянского — что известно

На днях Национальный банк Украины обвинил генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского в том, что он не отвечает требованиям профессиональной пригодности. В НБУ обязали компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней. В финансовом учреждении «Укрпочта» официально называют убыточной.

Сам Смелянский в своем стиле отреагировал на решение НБУ и обвинил руководство Нацбанка в предвзятости и попытке сорвать запуск почтового банка, к созданию которого компания подошла вплотную.

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Дата публикации
Количество просмотров
154
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