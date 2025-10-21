"Кто с большими сумками – ***шить": россияне казнят гражданских, бегущих из Покровска (перехват)

Российские командиры приказывают казнить гражданских у Покровска / © ГУР Минобороны

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора российских окупантов в Донецкой области. В этот раз в разговоре российский командир приказывает своим подчиненным казнить гражданских украинцев, пытающихся покинуть Покровск и окрестности.

Аудиозапись разговора публикует пресс-служба ГУР.

В радиоперехвате зафиксировали показания еще одного военного преступления российской армии — приказа на уничтожение гражданских лиц, пытающихся покинуть зону боевых действий.

«Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками — сразу е**шить», — командует россиянин.

По информации ГУР, приказ на казнь гражданских отдал один из полевых командиров 30-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ. Сейчас эта вражеская бригада находится в окрестностях Покровска.

«Системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления ― сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России», — отметили в ГУР.

Ранее волонтер Денис Христов, занимающийся эвакуацией гражданских, показал кадры убитых оккупантами людей в Покровске в районе железнодорожного вокзала.

Впоследствии стало известно, что эту группу российских военных, которая расстреливала гражданских, ликвидировали украинские защитники.