- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 830
- Время на прочтение
- 1 мин
"Кто с большими сумками – ***шить": россияне казнят гражданских, бегущих из Покровска (перехват)
ГУР перехватило приказ российского командира о казни гражданских под Покровском.
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора российских окупантов в Донецкой области. В этот раз в разговоре российский командир приказывает своим подчиненным казнить гражданских украинцев, пытающихся покинуть Покровск и окрестности.
Аудиозапись разговора публикует пресс-служба ГУР.
В радиоперехвате зафиксировали показания еще одного военного преступления российской армии — приказа на уничтожение гражданских лиц, пытающихся покинуть зону боевых действий.
«Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками — сразу е**шить», — командует россиянин.
По информации ГУР, приказ на казнь гражданских отдал один из полевых командиров 30-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ. Сейчас эта вражеская бригада находится в окрестностях Покровска.
«Системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления ― сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России», — отметили в ГУР.
Ранее волонтер Денис Христов, занимающийся эвакуацией гражданских, показал кадры убитых оккупантами людей в Покровске в районе железнодорожного вокзала.
Впоследствии стало известно, что эту группу российских военных, которая расстреливала гражданских, ликвидировали украинские защитники.