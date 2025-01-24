Кто сдал юг Украины россиянам: что установило следствие ГБР – СМИ

Правоохранители считают, что комплекс военных мероприятий, в частности подрыв мостов и дамб и минирование дорог, сделал бы невозможным быстрое наступление оккупационной армии.

В первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили всю Херсонщину, почти половину Запорожской и часть Николаевской областей. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) с середины апреля 2022 года анализируют военную документацию, чтобы установить провалы в планировании, которые повлияли на быструю оккупацию юга Украины.

Издание "Главком" со ссылкой на информацию в судебном реестре и собственные источники в органах досудебного расследования сообщило, что известно следствию.

Судя по фабуле уголовного производства, правоохранители считают, что комплекс военных мероприятий, в частности подрыв мостов и дамб и минирование дорог, сделал бы невозможным быстрое наступление россиян на территорию Запорожской и Херсонской области с временно оккупированной территории Крыма.

В издании отметили, что глава Херсонской облгосадминистрации, ныне покойный Геннадий Лагута настаивал, что причиной быстрой оккупации Херсонской области стала российская армада, которая заходила через два контрольных пункта въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" и которую никто бы не смог сдержать.

По информации, содержащейся в судебных постановлениях, датированных 2023-2024 годами, по делу провала обороны Юга, следователи ГБР проверяли телефонные контакты военнослужащих руководящего состава группировки войск "Юг" и Командования объединенных сил ВСУ.

В частности, анализировалась версия о возможной причастности лиц, осведомленных об оборонных мероприятиях, принимавших участие в организации и выполнении Плана оборонной операции группировки войск "Юг", к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Также по требованию следствия был проведен ряд экспертиз и получен доступ к секретным документам. Однако, по состоянию на 13 января 2025 года, никакого подозрения в уголовном производстве за "сдачу" Юга не сообщалось.

В начале 2025 года бывший командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в одном из интервью признался, что в 2014 году на собственный риск командиры отдали приказ о минировании части территории между Херсонской областью и Крымом.

По словам Наева, было заминировано пять мостов и выложено 1,5 тысяч мин. В частности, на Чонгаре под минирование попали два автомобильных моста, железнодорожный мост и небольшие участки суши.

“В результате решений, принятых 24 февраля 2022 года, а не значительно раньше, на этом направлении находились 59 мотопехотная бригада, один батальон и отдельные подразделения. Сил было мало [чтобы противостоять врагу] и они не успели выполнить перечень мер по подготовке к обороне. Во время наступления на крымском направлении у врага было значительное преимущество – в 15-17 раз”, – заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, ранее украинский пограничник Алексей Ружиненко, служивший на КПВВ "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом, рассказал о начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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