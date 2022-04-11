"Кто сегодня поддерживает спецоперацию, будут жалеть": в Мосгордуме депутат заговорил о войне в Украине (видео)

"Кто сегодня поддерживает спецоперацию, будут жалеть": в Мосгордуме депутат заговорил о войне в Украине (видео)

Депутат Митрохин "прозрел" по поводу событий в Украине и агрессии России.

В Госдуме РФ заговорили о войне на Украине. Один из депутатов обеспокоился количеством жертв в результате так называемой "спецоперации".

Так депутат Мосгордумы в РФ Сергей Митрохин высказался по поводу войны, которую развязала Россия в Украине.

"Уважаемые коллеги! Пройдет совсем немного времени и все те, кто сегодня поддерживает происходящее в результате так называемой военной спецоперации, будут жалеть. Потому что эта спецоперация унесет в сотни раз больше человеческих жизней, а может и в тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы были с обеих сторон, но почему-то об этом умалчивают, что была скрыта поддержка сепаратистов на востоке Украины. Тому кто там прав, кто виноват, разбираться будем еще долго", — сказал Митрохин.

Напомним, что в Санкт-Петербурге суд признал, что цитата Путина дискредитирует российскую армию. Суд признал виновным по статье о дискредитации российской армии местного жителя Артура Дмитриева, вышедшему на одиночный пикет с плакатом антивоенного содержания, на котором было написано: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы».