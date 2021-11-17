"Кто сильнее, тот и едет": в Кривом Роге пассажиры устроили драку за место в маршрутке (видео)

"Лишнего" пассажира избили и оставили на остановке.
В Кривом Роге люди на остановке общественного транспорта устроили потасовку за место в маршрутке.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
На кадрах видно, как трое мужчин колотили одного, а затем четверо одного. По словам очевидцев, причиной потасовки стало место в салоне маршрутки, поскольку водители из-за "красной" зоны "стоячих" в салон не пускают.
"В Кривом Роге пассажиры устроили "зарубу" за место в маршрутке. Со "стоячими местами" водитель маршрутки ехать отказался. Кто сильнее, тот и едет?", — подписали видео авторы.
После того, как мужчины-пассажиры избили "лишнего" пассажира, маршрутка поехала дальше.
Напомним, что двое украинцев подерлись в самолете из Харькова в Краков. Одного вывели в наручниках выводили правоохранители.
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