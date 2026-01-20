Лавров / © Associated Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд абсурдных заявлений. Цель Запада нанести России стратегическое поражение якобы остается неизменной и продолжает существовать в головах и планах европейских лидеров.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут РосСМИ.

По его словам, на международной арене больше не действуют никакие правила, а мир, по версии Кремля, перешел к формуле «кто сильнее — тот и прав». Лавров утверждает, что Запад полностью перечеркнул устоявшиеся нормы международных отношений.

Отдельно глава МИД РФ упомянул экспрезидента США Дональда Трампа, назвав его подход к формированию правил поведения в мире «потрясением для Европы». По словам Лаврова, самое стремление Вашингтона самостоятельно диктовать правила вызвало шок среди европейских союзников.

«Если на Западе хотят говорить между собой „по понятиям“, это их право, но Россия будет говорить на основе принципов равноправия», — отметил Лавров.

Кроме того, Лавров прямо обвинил Североатлантический альянс в подготовке к войне с РФ, заявив, что в НАТО «все готовятся» к прямому противостоянию с Россией.

Ранее Лавров анонсировал новые контакты с американцами. В частности, речь идет о встречах с Виткоффом и Кушнером.

«Интерес с их стороны будет встречен РФ с пониманием», — подчеркнул он.