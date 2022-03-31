Кто, сколько и на что: Шмыгаль рассказал о финансовой поддержке стран ЕС и правительства США

Премьер рассказал, что Зеленский договорился о выделении Украине $500 млн прямой бюджетной помощи от правительства США.
Норвегия выделяет 20 млн евро в бюджет Украины, чтобы правительство распределило их на важные программы. До этого Норвегия также выделила 200 млн евро на гуманитарную помощь.
Об этом на брифинге 31 марта рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Совет министров Польши принял положение, предусматривающее блокирование импорта угля из России на национальном уровне. Кроме того, страна планирует отказаться от российской нефти уже в этом году", — рассказал премьер.
Денис Шмигаль добавил, что договорились о поддержке от Франции на 300 млн евро. И о гранте от Европейского Союза на 120 млн евро. Эти средства будут направлены в бюджет.
"Президент Владимир Зеленский также вчера договорился о выделении Украине 500 млн долларов в качестве прямой бюджетной помощи от правительства США", — отметил он.
Напомним, в Украине понемногу возвращается в работу бизнес, а украинцы регистрируют новые ФЛПы.
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