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- Украина
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Кто сменит Гнатова на должности начальника Генштаба — нардеп назвал претендента
Кадровые решения приняты и в Генеральном штабе ВСУ, сообщил нардеп. В то же время официальный указ о новых назначениях пока еще не обнародован.
Кадровые изменения затронули Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Андрей Гнатов уволен с должности начальника Генштаба.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его информации, новым начальником Генштаба должен стать Владимир Горбатюк, который, по данным нардепа, сменит Гнатова на этой должности.
В то же время официальный указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Владимира Горбатюка начальником Генерального штаба ВСУ пока не обнародован.
Что известно об Андрее Гнатове
Андрей Гнатов возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в феврале 2025 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба и командовал группировками войск на отдельных направлениях фронта.
Напомним, заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк накануне побывал в Офисе президента на встрече с Владимиром Зеленским.
В ходе беседы речь шла о стратегии защиты Украины и взаимодействии с партнерами. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады других командующих о фронте, потребностях войск и усилении ПВО.
Уже шла речь об отставке Александра Сырского. Он больше не главнокомандующий ВСУ и покинул должность на фоне протестов, которые охватили страну.