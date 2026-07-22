Андрей Гнатов

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Кадровые изменения затронули Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Андрей Гнатов уволен с должности начальника Генштаба.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его информации, новым начальником Генштаба должен стать Владимир Горбатюк, который, по данным нардепа, сменит Гнатова на этой должности.

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В то же время официальный указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Владимира Горбатюка начальником Генерального штаба ВСУ пока не обнародован.

Что известно об Андрее Гнатове

Андрей Гнатов возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в феврале 2025 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба и командовал группировками войск на отдельных направлениях фронта.

Напомним, заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк накануне побывал в Офисе президента на встрече с Владимиром Зеленским.

В ходе беседы речь шла о стратегии защиты Украины и взаимодействии с партнерами. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады других командующих о фронте, потребностях войск и усилении ПВО.

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Уже шла речь об отставке Александра Сырского. Он больше не главнокомандующий ВСУ и покинул должность на фоне протестов, которые охватили страну.

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