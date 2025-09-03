Кто сможет бронировать мужчин в розыске ТЦК: нардеп объяснил

Бронирование / © ТСН

Не все критические предприятия смогут бронировать своих работников, которые находятся в розыске Территориального центра комплектования. Такая возможность появится только у одной категории компаний, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса. Такую информацию сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект, позволяющий бронировать военнообязанных без военно-учетного документа, с неактуальными данными или в розыске ТЦК.

Эта временная бронь предоставляется сроком до 45 дней. За это время работник обязан обновить свои документы. Вениславский объяснил, что такая инициатива необходима, чтобы сохранить ценных специалистов, приносящих большую пользу оборонным предприятиям. Он добавил, что уже были случаи, когда важные работники получали боевую повестку вместо брони, что приводило к остановке производства.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13335. Инициатива регулирует порядок бронирования военнообязанных работников на критических предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также он уточняет условия заключения трудовых договоров, устанавливает особенности испытательного срока и определяет основания для расторжения трудовых отношений.

Также Кабмин принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Теперь можно бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.