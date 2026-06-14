ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
775
Время на прочтение
2 мин

Кто сможет уволиться со службы уже в этом году: официальное разъяснение Минобороны

По поручению президента, уже к концу текущего года стартует постепенное увольнение военнослужащих, воюющих с 2014 и 2022 годов, причем первыми домой вернутся бойцы с самой большой выслугой и временем на «нуле».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Министерство обороны Украины официально объявило о запуске первого этапа масштабной трансформации сил обороны. Главное изменение вводит новый справедливый принцип: чем больше военный рискует своей жизнью, тем большее финансовое обеспечение и продолжительные отсрочки он получает.

Ведомство в Telegram ответило на самые горячие вопросы защитников по срокам службы, новым зарплатам и выплатам после ранений.

Кого и когда начнут увольнять со службы?

По заданию президента Украины, уже к концу этого года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года.

В Минобороны подчеркнули, что этот процесс будет происходить поэтапно. В первую очередь право на увольнение получат военнослужащие, имеющие наибольшую выслугу лет и проведшие больше времени непосредственно на линии боевого столкновения.

Текст соответствующего постановления правительство приняло в пятницу. Изменения вступят в силу сразу же после подписания и официальной публикации документов.

Новые зарплаты: сколько будут платить на передовой и в тылу

Трансформация предполагает существенное переформатирование выплат. Приоритетом оборонного ведомства стало усиление первой линии фронта:

  • На передовой: денежное довольствие военных, непосредственно участвующих в штурмах и боевых действиях, в среднем составит 300 тысяч гривен.

  • В тылу: базовое денежное довольствие военнослужащих вырастет с 20 до 30 тысяч гривен за счет отмены и перераспределения дополнительной тыловой надбавки в 10 тысяч гривен.

Чтобы профинансировать эти изменения, Министерство обороны аккумулировало и использовало только существующие внутренние ресурсы.

Выплаты в случае ранения

Для раненых бойцов вводятся четкие гарантии. Если военнослужащий после ранения находится на стационарном лечении, за ним полностью сохраняются боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц. Такие выплаты государство гарантирует в течение 12 месяцев непрерывного лечения.

Кроме того, по собственному ранению боец может остаться служить в своей боевой воинской части — это предусмотрено как действующими актами, так и новым экспериментальным постановлением.

Зачем подписывать контракт: новые правила

В Минобороны подчеркивают, что служба по контракту теперь дает не только финансовые преимущества. Впервые в Украине появляются:

  1. Четкие и понятные сроки службы.

  2. Гарантированные отсрочки, продолжительность которых будет напрямую зависеть от приобретенного боевого опыта.

«Новый контракт возвращает каждому подписавшему военному контроль над своей жизнью. Контрактная армия с четкими правилами — это не только справедливость. Это более сильная позиция Украины», — резюмировали в Министерстве обороны.

Напомним, Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
775
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie