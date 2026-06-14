Кто сможет уволиться со службы уже в этом году: официальное разъяснение Минобороны

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Министерство обороны Украины официально объявило о запуске первого этапа масштабной трансформации сил обороны. Главное изменение вводит новый справедливый принцип: чем больше военный рискует своей жизнью, тем большее финансовое обеспечение и продолжительные отсрочки он получает.

Ведомство в Telegram ответило на самые горячие вопросы защитников по срокам службы, новым зарплатам и выплатам после ранений.

Кого и когда начнут увольнять со службы?

По заданию президента Украины, уже к концу этого года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года.

Реклама

В Минобороны подчеркнули, что этот процесс будет происходить поэтапно. В первую очередь право на увольнение получат военнослужащие, имеющие наибольшую выслугу лет и проведшие больше времени непосредственно на линии боевого столкновения.

Текст соответствующего постановления правительство приняло в пятницу. Изменения вступят в силу сразу же после подписания и официальной публикации документов.

Новые зарплаты: сколько будут платить на передовой и в тылу

Трансформация предполагает существенное переформатирование выплат. Приоритетом оборонного ведомства стало усиление первой линии фронта:

На передовой: денежное довольствие военных, непосредственно участвующих в штурмах и боевых действиях, в среднем составит 300 тысяч гривен .

В тылу: базовое денежное довольствие военнослужащих вырастет с 20 до 30 тысяч гривен за счет отмены и перераспределения дополнительной тыловой надбавки в 10 тысяч гривен.

Чтобы профинансировать эти изменения, Министерство обороны аккумулировало и использовало только существующие внутренние ресурсы.

Реклама

Выплаты в случае ранения

Для раненых бойцов вводятся четкие гарантии. Если военнослужащий после ранения находится на стационарном лечении, за ним полностью сохраняются боевые выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц. Такие выплаты государство гарантирует в течение 12 месяцев непрерывного лечения.

Кроме того, по собственному ранению боец может остаться служить в своей боевой воинской части — это предусмотрено как действующими актами, так и новым экспериментальным постановлением.

Зачем подписывать контракт: новые правила

В Минобороны подчеркивают, что служба по контракту теперь дает не только финансовые преимущества. Впервые в Украине появляются:

Четкие и понятные сроки службы. Гарантированные отсрочки, продолжительность которых будет напрямую зависеть от приобретенного боевого опыта.

«Новый контракт возвращает каждому подписавшему военному контроль над своей жизнью. Контрактная армия с четкими правилами — это не только справедливость. Это более сильная позиция Украины», — резюмировали в Министерстве обороны.

Реклама

Напомним, Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

Новости партнеров