Кто сможет выйти на пенсию раньше в 2026 году

Иногда человек уходит на пенсию в 63 или 65 лет, а в отдельных случаях имеет право на льготную пенсию раньше.

Требования для выхода на пенсию в 60 лет в Украине повышаются поэтапно

В Украине пенсия за выслугу лет предоставляется не всем, а определенным категориям работников. Речь идет о профессиях, где продолжительная работа со временем может снизить работоспособность или повлиять на профессиональную пригодность.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

2026 год станет новым этапом плановой пенсионной реформы, в результате которой уже с 1 января будут повышены требования к страховому стажу, от которого зависит возраст выхода на пенсию.

К категориям, имеющим право на такую пенсию, относятся:

  • артисты

  • медики

  • педагоги

  • военные

  • работники прокуратуры и полиции;

  • авиационный персонал

  • профессиональные спортсмены

  • другие специалисты, предусмотренные законодательством

Для выхода на пенсию стаж должен быть таким:

  • чтобы выйти на пенсию в 60 лет — от 33 лет страхового стажа

  • чтобы выйти на пенсию в 63 года — от 23 до 32 лет стажа

  • чтобы выйти на пенсию в 65 лет — от 15 до 22 лет стажа

Если же у человека меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Если человеку уже исполнилось 60 лет, а официального трудового стажа для выхода на пенсию недостаточно, его можно докупить. Сейчас это стоит примерно 1902 грн. за каждый месяц стажа или 22 824 грн за один год.

Напомним, в связи с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 января 2026 года вырастет и минимальная пенсия в Украине, которая зависит от этого показателя.

Так что минимальная пенсия 2026 года вырастет на 234 гривны — до 2595 грн.

