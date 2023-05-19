Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир: больницы Донбасса получили оборудование для спасения раненых от Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда»

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" организовал масштабную гуманитарную миссию в прифронтовые регионы Украины. Команда волонтеров и партнеров фонда посетили больницы Донецкой и Днепропетровской областей, в том числе находящиеся непосредственно вблизи линии столкновения, и передали медикам впечатляющую партию помощи, среди которой — аппарат МРТ, рентген, УЗИ-аппараты, авто скорой помощи и другое медицинское оборудование, необходимое для спасения жизней раненых на фронте защитников Украины.

«Каждый раз, когда мы приезжаем в прифронтовые госпитали, наши сердца разрываются от боли. Трудно видеть глаза наших раненых, которые приезжают в больницу как в место последней надежды – надежды на то, что их там спасут. Трудно видеть глаза наших героических врачей, которые в тяжелейших условиях работают круглосуточно, в буквальном смысле вытаскивая раненых с того света. И так – ежедневно, под несмолкающие звуки взрывов, часто – без освещения и воды, с невероятной усталостью. Но они остаются там, лечат, спасают и возвращают надежду на жизнь», — отметила почетная президент Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» Алла Ландарь.

На прошлой неделе прошла очередная масштабная гуманитарная миссия Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда». Больницы, которые находятся вплотную к линии фронта, стабилизационные пункты, которые круглосуточно принимают раненых, получили медицинское оборудование и гуманитарный груз на десятки миллионов гривен. В частности, приобретен и доставлен в Донецкую область единственный на всю область аппарат МРТ. Также больницам переданы современный и дорогостоящий гастроскоп, авто скорой помощи, оборудование к рентген-аппарату, УЗИ-аппараты, стерилизаторы, холодильные камеры, аппараты для быстрого заживления ран, многофункциональные кровати, генераторы, станции Starlink, хирургические наборы, колесные кресла и другой гуманитарный груз. Медицинское оборудование для прифронтовых больниц чрезвычайно важно, ведь именно эти больницы первыми принимают раненых, а значит, медики смогут спасти еще больше и их жизней, и жизней мирных украинцев.

Такая масштабная помощь медучреждениям стала возможной благодаря активному участию партнеров «Надежды», а также людей, которые присоединились к благотворительному аукциону «Несокрушимые сердца» и донатили во время сбора средств на покупку аппарата МРТ. В частности, гуманитарную миссию поддержали — Revival Foundation, Eltech Trust, фонд Hope UA, Future for Ukraine, партнеры из Японии, компании Медирент и Дойч Фарм, семья Ландарь, семья Дубиль, Владимир Слончак, Владимир Сабадаш, Андрей Гужевников, группа строительных компаний Периметр и Константин Сконечный, Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Благотворительный фонд From Heart UA, БО «Фонд ренессанс Украины», ООО «Стройстандарт».

«Мы продолжаем сбор на медицинское оборудование для больниц Донетчины и уже готовим следующую поездку на Восток, потому что знаем – нас там очень ждут! Наша миссия – достучаться до сердец неравнодушных людей, объединить усилия спонсоров, меценатов, артистов и всех неравнодушных украинцев, чтобы спасти тысячи жизней наших воинов. Мы должны сделать все, чтобы они вернулись домой живыми. Только представьте – один только приобретенный нами гастроскоп за пять дней уже спас 18 жизней. А это значит, что мы работаем даром!», — рассказали в фонде.

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Если каждый украинец коснется спасения жизни хотя бы одного нашего защитника, тогда вместе мы спасем всю украинскую нацию!» – отметила Алла Ландарь.