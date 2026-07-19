Кто стал на защиту Сырского после сообщений о возможной отставке

Кто поддержал Сырского на фоне призывов об отставке / © Александр Сырский

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В Украине продолжают разворачиваться острая публичная дискуссия и народные митинги за возможную смену главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.

На этом фоне руководители разных родов войск и экс-чиновники выступили с заявлениями в поддержку главкома, призвав избегать раскола в обществе во время войны. По убеждению командующих, оценивать эффективность руководителя ВСУ должен только президент Украины как верховный главнокомандующий.

Кто поддержал Сырского в должности главкома во время народных протестов

Свою поддержку Александру Сырскому задекларировал командующий Десантно-штурмовых войск генерал-майор Олег Апостол.

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«Особо досадно слышать безапелляционные оценки от людей, которые никогда не отдавали боевых приказов, не брали на себя ответственности за жизнь и здоровье подчиненного личного состава и не принимали решений, от которых зависит судьба подразделения. Тот, кто не чувствовал этой ответственности, не имеет морального права огульно осуждать высшее военное командование — людей, которые с начала войны вместе с войском несут ее бремя, принимают сложнейшие решения и отвечают за них не словами, а собственной честью, судьбой и жизнью», — пишет Апостол.

Он раскритиковал волну обвинений, которая распространяется в медийном пространстве в адрес высшего военного руководства.

«Критика может быть предметной, профессиональной и обоснованной. Но унижение, безосновательные обвинения и публичное оскорбление чести и достоинства представителей высшего командного звена недопустимы», — добавил военный.

Ранее аналогичную позицию опубликовал командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа. По его словам, попытки разжигать внутренние споры в ходе полномасштабной войны работают исключительно в пользу врага.

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Неижпапа заметил, что ВСУ демонстрируют устойчивость, а российская армия так и не достигла своих стратегических целей. Командующий ВМС призвал граждан доверять Силам обороны, всесторонне поддерживать армию и сохранять веру в победу.

В поддержку главнокомандующего выступила и бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр. Она написала о профессионализме Сырского и отметила, что его подходы к планированию операций являются предметом изучения среди генералов стран НАТО.

Маляр также отвергла упреки в якобы «советском образовании» главы ВСУ, и написала, что он получил современное военное обучение в независимой Украине и учился по стандартам Североатлантического альянса.

В то же время Маляр признала наличие проблем и необходимость реформирования армии, однако добавила, что публичная дискредитация руководства ВСУ в условиях войны существенно ослабляет обороноспособность государства.

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Претензии военных к Сырскому

Напомним, ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский в эфире телемарафона озвучил ряд замечаний главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

В частности, он обвинил его в создании искусственных «карманных армий», использовании подразделения «Скеля» как репрессивного механизма и плетении интриг для отставки министра обороны Михаила Федорова.

По словам ветерана, происходит столкновение советской и современной реформаторской школ, а приказ Сырского боевым подразделениям записывать видео в свою поддержку вызывает возмущение.

Комментируя митинги в Киеве, Козятинский возразил упреки об их проплаченности, назвав акции стихийным народным протестом неравнодушных граждан. Он подчеркнул, что протесты исключительно мирные, однако игнорирование требований людей властью может привести к опасной потере доверия военных к Генеральному штабу. По мнению ветерана, главнокомандующий должен сосредоточиться на фронте, а не на интригах.

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