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Кто стрелял в Стерненко: всплыли подробности о нападающей, заказчике и подготовке к покушению
Женщина некоторое время наблюдала за Стерненко вблизи места его жительства в Киеве.
Нападающая, стрелявшая в волонтера и активиста Сергея Стерненко, снимала квартиру в том же ЖК в Киеве, где проживает общественный активист. Заказали нападение спецслужбы РФ, от которых женщина получила деньги на свои банковские счета.
Об этом пишет " Украинская правда " со ссылкой на правоохранительные органы.
Личность женщины, покушавшейся на Стерненко, установлена. Она 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.
По данным источников издания в правоохранительных органах, подразделениями ГУ «И» ДЗНД, ГКР СБ Украины было установлено лицо, которое, вероятно, по заказу представителей российских спецслужб, готовило террористический акт в столице.
«После поступления денежных средств от спецслужб РФ, киллерша обналичила их через разные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилищном комплексе», — говорится в сообщении издания со ссылкой на собственные источники.
Напомним, нападавшая следила за Стерненко, а 1 мая покушалась с целью убийства активиста. Она была задержана спецподразделением ЦСО «А» СБУ.
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