Кто стрелял в Стерненко: всплыли подробности о нападающей, заказчике и подготовке к покушению

Волонтер и активность Сергей Стерненко

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Нападающая, стрелявшая в волонтера и активиста Сергея Стерненко, снимала квартиру в том же ЖК в Киеве, где проживает общественный активист. Заказали нападение спецслужбы РФ, от которых женщина получила деньги на свои банковские счета.

Об этом пишет " Украинская правда " со ссылкой на правоохранительные органы.

Личность женщины, покушавшейся на Стерненко, установлена. Она 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

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Нападница на Стерненко Фото: УП

По данным источников издания в правоохранительных органах, подразделениями ГУ «И» ДЗНД, ГКР СБ Украины было установлено лицо, которое, вероятно, по заказу представителей российских спецслужб, готовило террористический акт в столице.

Нападница на Стерненко Фото: СБУ / © СБУ

«После поступления денежных средств от спецслужб РФ, киллерша обналичила их через разные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилищном комплексе», — говорится в сообщении издания со ссылкой на собственные источники.

Напомним, нападавшая следила за Стерненко, а 1 мая покушалась с целью убийства активиста. Она была задержана спецподразделением ЦСО «А» СБУ.

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